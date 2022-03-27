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新関脇若隆景が初優勝 大相撲春場所
2022年3月27日 17時55分 (3月27日 17時59分更新)
大相撲春場所千秋楽は２７日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、新関脇若隆景が１２勝３敗で初優勝を果たした。平幕高安との優勝決定戦を制した。
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