アニメ「シャドーハウス 2nd Season」ティザーPV

7月放送スタートのテレビアニメ『シャドーハウス』第2期のティザーPVが公開された。

同作は、2018年より『週刊ヤングジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、不思議な洋館に住む、顔のない“シャドー一族”と世話係の“生き人形”たちの不思議な日常が繰り広げられる物語。テレビアニメ第1期が2021年4月に放送された。

【キャスト】

ケイト：鬼頭明里

エミリコ：篠原侑

ジョン／ショーン：酒井広大

ルイーズ／ルウ：佐倉綾音

パトリック／リッキー：川島零士

バーバラ／バービー：釘宮理恵

マリーローズ／ローズマリー：中原麻衣

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