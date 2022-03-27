アニメ『シャドーハウス』第2期のティザーPV公開
2022年3月27日 11時40分 (3月27日 13時05分更新)
7月放送スタートのテレビアニメ『シャドーハウス』第2期のティザーPVが公開された。
同作は、2018年より『週刊ヤングジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、不思議な洋館に住む、顔のない“シャドー一族”と世話係の“生き人形”たちの不思議な日常が繰り広げられる物語。テレビアニメ第1期が2021年4月に放送された。
【キャスト】
ケイト：鬼頭明里
エミリコ：篠原侑
ジョン／ショーン：酒井広大
ルイーズ／ルウ：佐倉綾音
パトリック／リッキー：川島零士
バーバラ／バービー：釘宮理恵
マリーローズ／ローズマリー：中原麻衣
ケイト：鬼頭明里
エミリコ：篠原侑
ジョン／ショーン：酒井広大
ルイーズ／ルウ：佐倉綾音
パトリック／リッキー：川島零士
バーバラ／バービー：釘宮理恵
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