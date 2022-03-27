◇２７日 ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）

先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（５０）は、２６日に特大弾を放った清宮幸太郎内野手（２２）を予告通り再び４番に据えた。オープン戦５本塁打の万波中正外野手（２１）は９番で今季初スタメン。２６日から５人が入れ替わった。

【日本ハム】

１番・二・渡辺

２番・中・近藤

３番・遊・アルカンタラ

４番・一・清宮

５番・指・ヌニエス

６番・三・佐藤

７番・左・松本剛

８番・捕・郡

９番・右・万波

先発投手・吉田

【ソフトバンク】

１番・二・三森

２番・遊・今宮

３番・右・柳田

４番・指・グラシアル

５番・左・栗原

６番・中・牧原

７番・三・ガルビ

８番・一・中村

９番・捕・甲斐

先発投手・杉山