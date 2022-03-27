【日本ハム・スタメン】清宮幸太郎が2戦連続4番、万波中正が9番で今季初のスタメン、26日から5人入れ替わり
2022年3月27日 12時45分
◇２７日 ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（５０）は、２６日に特大弾を放った清宮幸太郎内野手（２２）を予告通り再び４番に据えた。オープン戦５本塁打の万波中正外野手（２１）は９番で今季初スタメン。２６日から５人が入れ替わった。
【日本ハム】
１番・二・渡辺
２番・中・近藤
３番・遊・アルカンタラ
４番・一・清宮
５番・指・ヌニエス
６番・三・佐藤
７番・左・松本剛
８番・捕・郡
９番・右・万波
先発投手・吉田
１番・二・渡辺
２番・中・近藤
３番・遊・アルカンタラ
４番・一・清宮
５番・指・ヌニエス
６番・三・佐藤
７番・左・松本剛
８番・捕・郡
９番・右・万波
先発投手・吉田
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・遊・今宮
３番・右・柳田
４番・指・グラシアル
５番・左・栗原
６番・中・牧原
７番・三・ガルビ
８番・一・中村
９番・捕・甲斐
先発投手・杉山
１番・二・三森
２番・遊・今宮
３番・右・柳田
４番・指・グラシアル
５番・左・栗原
６番・中・牧原
７番・三・ガルビ
８番・一・中村
９番・捕・甲斐
先発投手・杉山
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