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【日本ハム・スタメン】清宮幸太郎が2戦連続4番、万波中正が9番で今季初のスタメン、26日から5人入れ替わり

2022年3月27日 12時45分

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清宮（左）と話す新庄監督

清宮（左）と話す新庄監督

◇２７日　ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（５０）は、２６日に特大弾を放った清宮幸太郎内野手（２２）を予告通り再び４番に据えた。オープン戦５本塁打の万波中正外野手（２１）は９番で今季初スタメン。２６日から５人が入れ替わった。
　【日本ハム】
　１番・二・渡辺
　２番・中・近藤
　３番・遊・アルカンタラ
　４番・一・清宮
　５番・指・ヌニエス
　６番・三・佐藤
　７番・左・松本剛
　８番・捕・郡
　９番・右・万波
　先発投手・吉田
　【ソフトバンク】
　１番・二・三森
　２番・遊・今宮
　３番・右・柳田
　４番・指・グラシアル
　５番・左・栗原
　６番・中・牧原
　７番・三・ガルビ
　８番・一・中村
　９番・捕・甲斐
　先発投手・杉山

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