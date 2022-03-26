adieu『Premium Music 2022』で『半妖の夜叉姫』EDテーマ披露 斉藤和義、村方乃々佳、森高千里も出演
2022年3月26日 15時55分 (3月26日 17時05分更新)
King ＆ Princeの永瀬廉と上白石萌歌がMCを務め、30日に4時間生放送される日本テレビ系音楽特番『Premium Music 2022』（後7：00～10：54）の各コーナー出演者が発表された。
「ドラマ・映画・アニメプレミアムソング」企画では、上白石の歌手名義であるadieuと、斉藤和義が参加。adieuは同局アニメ『半妖の夜叉姫』の弐の章1月クールエンディングテーマテーマソング「穴空きの空」を、斉藤は大ヒットドラマ『家政婦のミタ』主題歌「やさしくなりたい」を披露する。
「昭和・平成・令和！あなたの地元No.1アーティスト都道府県メドレー」には村方乃々佳、森高千里が、「THE 夜もヒッパレ復活企画」には上白石、相川七瀬、大黒摩季、MAXが出演する。
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