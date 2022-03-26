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【日本ハムスタメン】オープン戦で不振だった清宮を4番に抜てき 新外国人のアルカンタラは1番

2022年3月26日 13時46分

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スタメンで四番の清宮

スタメンで四番の清宮

◇２６日　ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（５０）は、４番にオープン戦で不振だった清宮を抜てき。新外国人のアルカンタラを１番に置いた。逆転負けした２５日からは４人を入れ替えた。
　【日本ハム】
　１番・二・アルカンタラ
　２番・左・王柏融
　３番・中・近藤
　４番・一・清宮
　５番・遊・石井
　６番・指・ヌニエス
　７番・右・浅間
　８番・捕・清水
　９番・三・水
　先発投手　堀
　【ソフトバンク】
　１番・二・三森
　２番・中・佐藤
　３番・右・柳田
　４番・指・グラシアル
　５番・左・栗原
　６番・三・ガルビス
　７番・一・松田
　８番・遊・今宮
　９番・捕・甲斐
　先発投手　東浜

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