【日本ハムスタメン】オープン戦で不振だった清宮を4番に抜てき 新外国人のアルカンタラは1番
2022年3月26日 13時46分
◇２６日 ソフトバンク―日本ハム（ペイペイドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（５０）は、４番にオープン戦で不振だった清宮を抜てき。新外国人のアルカンタラを１番に置いた。逆転負けした２５日からは４人を入れ替えた。
【日本ハム】
１番・二・アルカンタラ
２番・左・王柏融
３番・中・近藤
４番・一・清宮
５番・遊・石井
６番・指・ヌニエス
７番・右・浅間
８番・捕・清水
９番・三・水
先発投手 堀
１番・二・アルカンタラ
２番・左・王柏融
３番・中・近藤
４番・一・清宮
５番・遊・石井
６番・指・ヌニエス
７番・右・浅間
８番・捕・清水
９番・三・水
先発投手 堀
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・中・佐藤
３番・右・柳田
４番・指・グラシアル
５番・左・栗原
６番・三・ガルビス
７番・一・松田
８番・遊・今宮
９番・捕・甲斐
先発投手 東浜
１番・二・三森
２番・中・佐藤
３番・右・柳田
４番・指・グラシアル
５番・左・栗原
６番・三・ガルビス
７番・一・松田
８番・遊・今宮
９番・捕・甲斐
先発投手 東浜
おすすめ情報