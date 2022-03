『ミュージックステーション』3時間スペシャル出演が発表されたSnow Man

テレビ朝日系で4月1日に放送される音楽特番『ミュージックステーション 春のレジェンド曲3時間スペシャル』(後6:50~9:54)の出演アーティスト17組と曲目が25日、発表された。

5月にデビュー30周年を迎えるMr.Childrenは、中島健人(Sexy Zone)主演のNetflix映画『桜のような僕の恋人』主題歌として書き下ろした新曲「永遠」をテレビ初披露することが決定。さらに、2007年にリリースされ、映画『どろろ』の主題歌としてもヒットした「フェイク」も演奏する。

Snow Manはメンバー9人全員で主演する映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」を、なにわ男子は道枝駿佑主演ドラマ『金田一少年の事件簿』主題歌「The Answer」を披露。

周年アーティストのステージも目白押しで、デビュー25周年のゆずは名曲「栄光の架橋」、DA PUMPは「U.S.A.」、Coccoは「強く儚い者たち」、20周年の森山直太朗は「素晴らしい世界」、15周年のサカナクションと10周年の乃木坂46は最新曲をパフォーマンスする。

今月18日に1年8ヶ月ぶりに活動再開したMrs. GREEN APPLEは、再始動後初のテレビ初出演。2年3ヶ月ぶりとなるテレビパフォーマンスで新曲「ニュー・マイ・ノーマル」と代表曲「インフェルノ」の2曲を披露する。

新潟・上越出身の3人組ロックバンド・My Hair is Badは、地上波テレビ初パフォーマンスが決定。4月13日発売のアルバム『angels』収録曲「歓声をさがして」、代表曲「真赤」の2曲を演奏することが決定した。

■『ミュージックステーション』3時間スペシャル出演アーティスト・曲目

あいみょん「双葉」

石崎ひゅーい「3月9日」(レミオロメン カバー)

河口恭吾「桜」

木村カエラ「リルラ リルハ」

Cocco「強く儚い者たち」

サカナクション「ショック!」

清水美依紗「未来予想図II」(DREAMS COME TRUE カバー)

Snow Man「ブラザービート」

DA PUMP「U.S.A.」「DA FUNK」

なにわ男子「The Answer」

乃木坂46「Actually...」

My Hair is Bad「真赤」「歓声をさがして」

Mr.Children「永遠」「フェイク」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」「ニュー・マイ・ノーマル」

森山直太朗「素晴らしい世界」

優里「シャッター」

ゆず「栄光の架橋」「公私混同」

関連キーワード 音楽