TWICEの最新アルバム『#TWICE4』（ハッシュタグトゥワイスフォー）が、初週6.6万枚を売り上げ、3月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： #TWICE4 ／ TWICE

2位： キズアトがキズナとなる ／ Fling Posse,Division Leaders

3位： Epitaph ／ 東方神起

4位： 廻人 ／ Eve

5位： ユーミンをめぐる物語 ／ JUJU

6位： BanG Dream! Dreamer’s Best ／

7位： NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ／ ナイアガラ トライアングル

8位： 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 ／

9位： Be Together:BTOB Vol.3 ／ BTOB

10位： Mixed Juice ／ ジャニーズWEST

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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