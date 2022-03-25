3/28付週間アルバムランキング1位はTWICEの『#TWICE4』
2022年3月25日 17時00分 (3月25日 18時06分更新)
TWICEの最新アルバム『#TWICE4』（ハッシュタグトゥワイスフォー）が、初週6.6万枚を売り上げ、3月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： #TWICE4 ／ TWICE
2位： キズアトがキズナとなる ／ Fling Posse,Division Leaders
3位： Epitaph ／ 東方神起
4位： 廻人 ／ Eve
5位： ユーミンをめぐる物語 ／ JUJU
6位： BanG Dream! Dreamer’s Best ／
7位： NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ／ ナイアガラ トライアングル
8位： 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 ／
9位： Be Together:BTOB Vol.3 ／ BTOB
10位： Mixed Juice ／ ジャニーズWEST
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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