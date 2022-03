KinKi Kids「高純度romance」(ジャニーズ エンタテイメント/2022年3月16日発売)

KinKi Kidsの最新シングル「高純度romance」が、初週16.5万枚を売り上げ、3月22日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 高純度romance / KinKi Kids

2位: カメレオン / King Gnu

3位: ニジイロストーリーズ/ワンスアポンアドリーム / ワンダーランズ×ショウタイム

4位: 恋と愛のその間には / NMB48

5位: ポンコツな君が好きだ / NGT48

6位: As long as I love/Scratch(with 稲葉浩志) / TK from 凛として時雨

7位: 心にFlower / SKE48

8位: サヴァイバー / BOP

9位: ドキ+ワク=パレード! / でんぱ組.inc

10位: 共鳴 / SixTONES

