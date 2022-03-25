本文へ移動

【楽天―ロッテスタメン】楽天・安田悠馬、ロッテ・松川虎生 両軍ともルーキー捕手が先発マスク

2022年3月25日 15時31分

このエントリーをはてなブックマークに追加
先発マスクの安田

先発マスクの安田

◇２５日　開幕戦　楽天―ロッテ（楽天生命パーク宮城）
　シーズン開幕戦となる楽天―ロッテ戦のスターティングメンバーが発表され、両軍ともルーキー捕手が先発で起用され、楽天の安田悠馬（２２）＝愛知大＝、ロッテの松川虎生（１８）＝市和歌山高＝がともに８番で出場する。楽天・則本昂大（３１）、ロッテ・石川歩（３３）の投げ合いとなる。プレーボールは午後４時で、この日組まれている６試合の中で最も試合開始が早い。
　　◇　　◇　　◇
◆スターティングメンバー
【ロッテ】
１番・左・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・指・レアード
５番・一・佐藤都
６番・中・岡
７番・遊・藤岡
８番・捕・松川
９番・三・平沢
先発投手・石川
【楽天】
１番・左・西川
２番・遊・山崎
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・三・茂木
６番・指・和田
７番・一・鈴木大
８番・捕・安田
９番・中・小深田
先発投手・則本

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ