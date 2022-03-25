【楽天―ロッテスタメン】楽天・安田悠馬、ロッテ・松川虎生 両軍ともルーキー捕手が先発マスク
2022年3月25日 15時31分
◇２５日 開幕戦 楽天―ロッテ（楽天生命パーク宮城）
シーズン開幕戦となる楽天―ロッテ戦のスターティングメンバーが発表され、両軍ともルーキー捕手が先発で起用され、楽天の安田悠馬（２２）＝愛知大＝、ロッテの松川虎生（１８）＝市和歌山高＝がともに８番で出場する。楽天・則本昂大（３１）、ロッテ・石川歩（３３）の投げ合いとなる。プレーボールは午後４時で、この日組まれている６試合の中で最も試合開始が早い。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【ロッテ】
１番・左・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・指・レアード
５番・一・佐藤都
６番・中・岡
７番・遊・藤岡
８番・捕・松川
９番・三・平沢
先発投手・石川
１番・左・高部
２番・右・マーティン
３番・二・中村奨
４番・指・レアード
５番・一・佐藤都
６番・中・岡
７番・遊・藤岡
８番・捕・松川
９番・三・平沢
先発投手・石川
【楽天】
１番・左・西川
２番・遊・山崎
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・三・茂木
６番・指・和田
７番・一・鈴木大
８番・捕・安田
９番・中・小深田
先発投手・則本
１番・左・西川
２番・遊・山崎
３番・二・浅村
４番・右・島内
５番・三・茂木
６番・指・和田
７番・一・鈴木大
８番・捕・安田
９番・中・小深田
先発投手・則本
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