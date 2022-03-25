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センバツ、近江が準々決勝進出　第７日２回戦、聖光学院下す

2022年3月25日 11時13分 (3月25日 11時26分更新)
　近江―聖光学院　２回裏近江１死満塁、清谷が左中間に２点二塁打を放つ。捕手山浅＝甲子園

　近江―聖光学院　２回裏近江１死満塁、清谷が左中間に２点二塁打を放つ。捕手山浅＝甲子園

　選抜高校野球大会第７日は２５日、甲子園球場で２回戦が行われ、近江（滋賀）が聖光学院（福島）を７―２で下して、準々決勝に進んだ。
　近江は１点を追う二回に清谷の２点二塁打などで５点を挙げて逆転した。山田が５安打に抑えて２失点完投し、１９年ぶりの８強。
　第２試合は木更津総合（千葉）と金光大阪が対戦。

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