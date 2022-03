Awesome City Clubが出演する「サッポロ生ビール黒ラベル」の「Star Lyrics」動画より

3人組バンドのAwesome City Clubが出演する、「サッポロ生ビール黒ラベル」×アーティスト新WEBコンテンツ「Star Lyrics」第1弾動画が25日、公開された。

同企画は、黒ラベルがこれまで TVCM「大人エレベーター」シリーズなどで大切にしてきた「言葉」に着目し、「歌詞(リリック)」という切り口からアーティストの楽曲への想いに迫る企画。時期に応じて、様々なアーティストとのオリジナルコンテンツが、黒ラベルの会員組織である「CLUB 黒ラベル」に登録することで視聴できる。

第1弾ではAwesome City Club が登場。新曲「Life still goes on」の歌詞が生まれた背景、歌詞に込めた想い、歌詞への向き合い方などを語っていただいたインタビューと、ここでしか聞くことができない「Life still goes on」の限定アコースティックセッションがCLUB黒ラベル会員限定で視聴できる。

併せて公開されたインタビュー動画では、「Life still goes on」の歌詞に込めた思いや、3人の最近の「新しい楽しみ」などが語られている。

