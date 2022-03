2000年に起きた英国人観光客ルーシー・ブラックマンさんが失踪した事件の波乱に満ちた捜査の内幕を、警視庁捜査一課の刑事たちのインタビューを通して描く長編ドキュメンタリー作品『警視庁捜査一課 ルーシー・ブラックマン事件 (仮)』(英題:Tokyo Crime Squad: The Lucie Blackman Case(Working Title)) が、Netflixにて今秋、世界配信されることが明らかになった。

『サムライと愚か者〜オリンパス事件の全貌』で日本の企業文化に鋭いメスを入れた山本兵衛監督が、事件解明のためにすべてを捧げた刑事たちと、捜査のあらゆる局面で彼らを翻弄した犯人の卑劣な犯罪を浮き彫りにしていく。

その猟奇性と衝撃の展開で世界中に知られることとなったルーシー・ブラックマン事件。この作品は単なる回顧録ではなく、この凄惨な事件が何を意味し、関係者に未だに深い影を投げかけている様を描く衝撃のドキュメント。事件後、毎年犯行現場を訪れ祈りを捧げる2人の元刑事の姿を映した場面写真も初公開された。

なお、Netflixは25日、日本発の作品ラインナップ拡大における次なるステージとして「バラエティ作品」ジャンルを充実させるため、新作4本を含む新ラインアップを発表。現在バラエティ作品を約15作品を企画中であり、年内には7作品を配信予定。『警視庁捜査一課 ルーシー・ブラックマン事件 (仮)』は、本日発表された新作の中の一つ。

■本日発表された最新ラインアップ(★新作)

○ Netflixコメディシリーズ『トークサバイバー!〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜』

○ Netflixリアリティシリーズ『未来日記』シーズン2

★ Netflixリアリティシリーズ『あいの里』

★Netflixリアリティシリーズ『ラブ・イズ・ブラインド JAPAN』シーズン2

○ Netflixドキュメンタリー『生田斗真 挑む』

★ Netflixドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』

★ Netflixドキュメンタリー『警視庁捜査一課 ルーシー・ブラックマン事件(仮)』

○ Netflixドキュメンタリー『Carlos Ghosn(仮)』

○ Netflixコンペティションシリーズ『Iron Chef: Quest for an Iron Legend(原題)』

○ Netflixコンペティションシリーズ『Iron Chef: Brasil(原題)』

関連キーワード エンタメ総合