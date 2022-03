Netflixがバラエティ作品ジャンルの拡充を発表

Netflixは、日本発の作品ラインナップ拡大における次なるステージとして「バラエティ作品」ジャンルを充実させるため、新作4本を含む新ラインアップを発表した。現在バラエティ作品を約15作品を企画中であり、年内には7作品を配信予定。新作の中の一つが、あらたな恋愛リアリティ番組『あいの里(さと)』だ。

「初恋は、これが最後の恋だと思う。最後の恋は、これこそ初恋だと思う」と、「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソンのことばを引用する同番組は、人生最後の恋を求めて大人の男女8人が古民家で自給自足の共同生活を送る模様を映す、ちょっと大人の恋愛リアリティショー。

大人の男女8人が、都会から離れた土地の古民家を修復し、自給自足の共同生活をすることに。そんな彼らの目的は、人生最後の恋を探すこと。非日常の環境で、徐々に素顔をさらけ出すようになり、泣いたり、笑ったり、大喧嘩をしたり…果たして人生最後の恋を見つけ、カップルとして古民家を旅立つことができるのか。

制作背景について、Netflix コンテンツ・アクイジション部門、佐藤菜穂美マネージャーは「『大人の恋』、それは分別をわきまえた『大人らしい恋』ではありません。時間を重ねた大人たちの恋は、若い頃より大胆で、ギラギラし、生々しい恋であったりする。経験を重ねた大人たちの恋は、丁寧に相手に向き合うことで、より愛情が深くなったりする。そんな大人の男女が織りなす恋愛模様を、あいの里からお届けします」と、コメントしている。

■本日発表された最新ラインアップ(★新作)

○ Netflixコメディシリーズ『トークサバイバー!〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜』

○ Netflixリアリティシリーズ『未来日記』シーズン2

★ Netflixリアリティシリーズ『あいの里』

★Netflixリアリティシリーズ『ラブ・イズ・ブラインド JAPAN』シーズン2

○ Netflixドキュメンタリー『生田斗真 挑む』

★ Netflixドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』

★ Netflixドキュメンタリー『警視庁捜査一課 ルーシー・ブラックマン事件(仮)』

○ Netflixドキュメンタリー『Carlos Ghosn(仮)』

○ Netflixコンペティションシリーズ『Iron Chef: Quest for an Iron Legend(原題)』

○ Netflixコンペティションシリーズ『Iron Chef: Brasil(原題)』

