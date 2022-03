milet

女優・土屋太鳳が主演するフジテレビ系“木曜劇場”『やんごとなき一族』(4月14日スタート、毎週木曜 後10:00)の主題歌を、シンガー・ソングライターのmiletが担当すると24日、発表された。楽曲のタイトルは「Walkin’ In My Lane」。『やんごとなき一族』のために書き下ろされた新曲だ。

講談社『Kiss』で連載中の、こやまゆかり氏による同名コミックが原作。庶民の家庭から上流社会の一族に嫁ぐことになった主人公が、理不尽な一族のしきたりや親族内の複雑な人間関係に翻ろうされながらも、夫とともに真正面から立ち向かい奮闘する“アフター・シンデレラ・ストーリー”となっている。

miletは、思春期をカナダで過ごし、グローバルな存在感を放つソングライティングとハスキーかつ重厚感のある独特の歌声が魅力。2018年より本格的に音楽活動をスタートさせ、2019年3月にメジャーデビュー。デビュー曲「inside you」はiTunesなど人気音楽配信サイト11サイトで1位を記録したほか、『東京ドラマアウォード 2019』主題歌賞を受賞した。

2020年6月には1stフルアルバム『eyes』をリリースし、オリコン週間CDアルバムランキングおよびオリコン週間デジタルアルバムランキングにて初登場1位を記録。さらにBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”では2週連続で1位を獲得し、8週連続でTOP10入りも果たす。今年2月には2ndフルアルバム『visions』をリリース。こちらも4週連続でオリコン週間デジタルアルバムランキングTOP10入りを果たすなど、今最も注目を集めるシンガーソングライターの一人だ。

楽曲のタイトルは「Walkin’ In My Lane」。『やんごとなき一族』のために書き下ろされた新曲で、“みんながみんならしく、それぞれの人生を冒険できるように”という思いが込められた、軽快でパワフルな応援ソングとなっている。

■各コメント

milet

「ドラマ『やんごとなき一族』の主題歌『Walkin’ In My Lane』を歌わせていただけることをとてもうれしく思います。原作・脚本を読みながら、何度も“おぉ、やんごとない…”と心の声が漏れていました。そして壮絶な試練だらけの人生を送ることになる佐都を、この曲で応援できればという気持ちになりました。一度きりの人生を全力で生きて、“今”にまっすぐ立ち向かう佐都や健太、そして彼女たちを取り巻くやんごとなき一族とすさまじい世界をみなさんと一緒に見られるなんて、楽しみでしかたないです。私は私らしく、そしてあなたはあなたらしく、それぞれの人生を冒険できるようにと思いを込めて書いた『Walkin’ In My Lane』、是非ドラマと一緒に楽しんでいただけたら幸いです」

土屋太鳳

「(曲を聴いて)“佐都”そのものを表したような、とても素敵な曲だと思います! ドラマの中で佐都は本当にいろいろな場面に直面するので、私も演技とはいえ心がへこむときがあるのですが、そんなときにすごくパワーがもらえそうです。miletさんの歌声はすごくエネルギーがあって、それでいて爽やかな、柔らかなミストのような雰囲気を持っていらっしゃいますが、この曲も、心と体を気持ちよく包みつつリズムに乗せてくれるキャッチーな曲で、本当にワクワクします。私はダンスが大好きですし、松下洸平さんもダンスをなさるので、ぜひ皆で振り付けを考えて、現場で踊ってみたいです!」

