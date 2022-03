AKB48の柏木由紀が、WACK版総選挙上位7人と結成した8人組“新人”アイドルグループの名前が「SPY」(エスピーワイ)に決まった。柏木はプロデューサー兼メンバーとして参加する。6月1日にデビューシングル「あなたを狙い撃ち▽」(▽=ハート)をリリースすることも決定し、アーティスト写真とジャケット写真が一斉に公開された。

同グループは、柏木と、渡辺淳之介プロデューサーが代表を務める音楽事務所「WACK」が全面的にコラボレーション。WACKに所属するBiSH、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、PARADISES、GO TO THE BEDS、ASPの7グループ総勢34人を対象にした“総選挙”イベント『VOTE!! WACK SELECT 7』が昨年12月に行われ、投票上位7人に柏木を加えた8人組グループを2022年に結成し、新グループのシングルのプロデュースを柏木が手がけることまでが発表されていた。

開票イベントから3ヶ月の沈黙を破り、YouTubeチャンネルで柏木と渡辺Pが新グループに関する情報を発表。グループ名は「SELECT 7 plus YUKi」の頭文字をとって、「SPY」と命名された。

メンバーをおさらいすると、渡辺Pが自腹で1万票を投票してぶっちぎりの1位となったユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)、2位の月ノウサギ(PARADISES)、3位の3位はテラシマユウカ(PARADISES)、4位のハシヤスメ・アツコ(BiSH)、5位のヤママチミキ(GO TO THE BEDS)、6位のユメノユア(GO TO THE BEDS)、7位のセントチヒロ・チッチ(BiSH)と柏木の8人。渡辺Pは「AKB48総選挙を見てて、お金を使った人たちがどういう気持ちになるのか?」を確かめたかったという理由で1万票を自腹で投票したといい、「気持ちよかったですね、自分の注ぎ込んだものが、結果に返ってくる」と語った。

渡辺Pは表題曲「あなたを狙い撃ち▽」について「WACKのファンの方たちからすると、すごく新鮮に感じるんじゃないかな」と発言。作曲はWACKのサウンドプロデュースを務める松隈ケンタ氏が手がけているものの、柏木のプロデュース手法や作詞がいわゆる“WACK節ではない”ことを示唆した。柏木の歌詞は豆柴の大群のアドバイザーを務める“クロちゃんみ”があるといい、「似た者同士なのかな(笑)」と指摘された柏木は嫌がって笑いを誘った。

カップリングにはAKB48「大声ダイヤモンド」のSPY ver.カバー、さらに、渡辺淳之介プロデュースのリンリン(BiSH)、YU-Ki EMPiRE(EMPiRE)、ナ前ナ以(ASP)からなる新ユニット「iNNOCENT ASS」が歌う「EVERYONE is GOOD and BAD」も収録される。

柏木は「昨年末に投票で決まったWACKのメンバー7人と『SPY』というグループで新曲をリリースします! 今回は柏木プロデュースということで、楽曲や、振付、衣装など全てこだわりまくりました! アイドルを突き詰めた今回の作品を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントしている。

本作は初回限定盤の付属Blu-rayには、表題曲のミュージックビデオおよび、昨年12月27日にTOKYO DOME CITY HALLで開催された『柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7』本編が収録される。

なお、あす24日発売の『週刊ヤングジャンプ No.17特大号』センター&巻末グラビアにSPY全メンバーが登場する。

関連キーワード 音楽