朝日新聞朝刊の一面広告でステートメントを掲出したゆず

デビュー25周年を迎える男性デュオ・ゆずが23日、前作から2年ぶりとなるニューアルバム『PEOPLE』をリリースするとともに、朝日新聞朝刊(全国版)に一面広告を掲出した。

「だから、ゆずは謳いつづける。」の宣言から始まるメッセージ広告は、初出しのビジュアル写真とともに、ゆずが今年掲げているコンセプト「ALWAYS with you」を言葉にしたもの。コロナ禍で変貌してしまった人々(PEOPLE)の暮らしに触れながら、それでも前を向いて「謳うこと」への決意表明がつづられている。

ゆずはこの2年間、止まることなく歌を届け続けてきた。コロナ禍で2020年春に予定していた全国ツアーが中止となるなかでも、YouTube Liveでファンに呼びかけ、キーワードを募って完成させた弾き語り曲「そのときには」をリリース。5週連続でオンラインツアー『YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN』も敢行した。

この日リリースされたアルバム『PEOPLE』には、すべてコロナ禍で制作し た10曲を収録。変わってしまった日常の中で変わらない想いを歌うバラード「ALWAYS」は、 北川悠仁がファンに会えない日々が続く中で素直な感情をつづった楽曲で、そこから着想を得て、今月末からスタートする全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE -ALWAYS with you-』(24公演)のサブタイトルにもなっている「ALWAYS with you」のコンセプトが生まれた。

新聞広告にも掲出されたステートメントは、アルバム『PEOPLE』の特設サイト上にも掲載。あわせて、アルバムオフィシャルインタビューも公開されている。

