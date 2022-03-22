SKY-HI×スキズ3RACHA 対談動画公開 「JUST BREATHE」コラボ秘話明かす
2022年3月22日 21時00分 (3月22日 21時06分更新)
ラッパー／ソングライターのSKY-HIが22日、韓国のボーイズグループ・Stray Kidsのバンチャン、チャンビン、ハンからなるプロデューサーユニット3RACHA（スリーラチャ）との対談動画をYouTubeチャンネルで公開した。
SKY-HIは今年第1弾シングルとして、3RACHAとリモートで制作したデジタルシングル「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」を2月21日に配信リリース。iTunesのワールドワイドソングランキングで3位を獲得し、iTunesソングランキング世界29ヶ国・地域で1位、計47のランキングで1位を獲得するなどした。
今回公開されたリモート対談では、制作秘話や楽曲に込めた思いなど、ここでしか聞くことができない貴重なエピソードを届ける。
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