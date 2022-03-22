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星稜５―４天理　星稜が延長戦制す

2022年3月22日 18時28分 (3月22日 18時55分更新)
　天理戦に先発し、好投した星稜のマーガード＝甲子園

　天理戦に先発し、好投した星稜のマーガード＝甲子園

　常に先手を奪った星稜が延長戦を制した。３―３の十一回２死一、三塁から失策で２点を勝ち越した。先発のマーガードは切れのある変化球でコースを突き、８奪三振。八回途中を３安打２失点にまとめた。２番手の武内は十一回のピンチを１点にしのいだ。
　天理は南沢が粘り強く投げ抜いた。打線は八回と十回に追い付いたが、十一回に守備が乱れた。

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