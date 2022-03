「LUX×TWICE」タイアップソング「Just be yourself」を配信リリースしたTWICE

アジア発の9人組ガールズグループ・TWICEが22日、新曲「Just be yourself」をサプライズで配信リリースした。ヘアケアブランド「LUX」とのコラボレーション第3弾。楽曲配信とともに、同曲を使用した「LUX×TWICE」特別コラボ動画とメイキング映像もLUX特設サイトで同時公開された。

明るく爽快な新曲「Just be yourself」は、自分だけの個性、自分だけの美しさを持った“BRAVE”な9人を通して、自信を持って“自分らしく”いてほしいとの想いを込めた日本語曲。“Dear my friend”に向けて自信を持つことの大切さを歌い、自分に自信が持てないときにそっと“自分らしく”を後押ししてくれるエールソングとなっている。

2月28日に公開された特別コラボ動画やメイキング映像では「Just be yourself」のインストゥルメンタルが使用されていたが、今回改めて、メンバーの歌声をのせた映像を公開。3月31日までの期間中、歌詞付きのコラボ動画がデジタル広告でも配信予定となっている。

あわせて日本デビュー5周年記念第2弾作品となるDVD/Blu-ray「TWICE JAPAN DEBUT 5th Anniversary『T・W・I・C・E』」が、5月25日にリリースされることが決定した。本作は、2017年6月28日の日本デビューから5年間の軌跡をたどるドキュメンタリー映像作品。これまでにリリースしてきた作品がモザイクアート化されたジャケット写真も公開された。

初回限定盤・通常盤共通で、日本デビューからの5年間を振り返るインタビュー映像『T・W・I・C・E』を収録。初回限定盤にはさらに、TWICE 新体感ライブ CONNECT 2021『TWICE in Wonderland』を収録。通常盤には同ライブのメイキング映像およびミュージックビデオ集が収められる。

7月には4枚目の日本オリジナルアルバムのリリースも決定している。

■DVD/Blu-ray『T・W・I・C・E』収録内容

▼初回限定盤・通常盤共通

・『T・W・I・C・E』…TWICEの日本デビューからの5年間を振り返るInterview映像

▼初回限定盤のみ

・「TWICE 新体感ライブ CONNECT 2021 『TWICE in Wonderland』」

▼通常盤のみ

・Music Video集

・TWICE 新体感ライブ CONNECT 2021『TWICE in Wonderland』Making movie

【Music Video集】収録曲

01. TT -Japanese ver.-

02. One More Time

03. Candy Pop

04. BRAND NEW GIRL

05. Wake Me Up

06. I WANT YOU BACK

07. BDZ

08.「STAY BY MY SIDE」Making Music Video

09. HAPPY HAPPY

10. Breakthrough

11. Fake & True

12. Fanfare

13. BETTER

14. Kura Kura

15. Perfect World

16. Doughnut

17.「One More Time」Music Video Dance ver.

18.「Candy Pop」Music Video Dance ver.

19.「HAPPY HAPPY」Dance Practice Video In Hawaii

20.「Breakthrough」Music Video Lip Sync ver.

21.「Fake & True」Music Video -The Truth Game-

22.「Fanfare」Performance Video

23.「BETTER」Music Video Lip sync ver.

24.「Kura Kura」Music Video another ver.

25.「Perfect World」Music Video other ver.

