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【グランパススタメン】日本代表追加招集の中谷進之介を起用 金崎夢生が今季初先発

2022年3月20日 12時29分

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グランパスDF・中谷進之介

グランパスDF・中谷進之介

◇20日　J1第5節　名古屋―柏（豊田スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、前夜に日本代表に追加招集されたDF中谷進之介（25）が名を連ねた。鳥栖戦（豊田ス）でJ1、200試合出場を果たした副将が、勝利を置き土産に日の丸を背負う。また、ベテラン・FW金崎夢生（33）が今季初の先発となった。
　中谷は、1月にも追加招集で日本代表入りし、カタールW杯アジア最終予選の中国戦、サウジアラビア戦（いずれも埼玉スタジアム）にベンチ入りしていた。今回は、けがのため離脱する浦和のDF酒井宏樹（31）に替わって招集された。
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　宮原　和也
DF　中谷　進之介
DF　チアゴ
DF　森下　龍矢
MF　仙頭　啓矢
MF　稲垣　祥
MF　レオシルバ
FW　相馬　勇紀
FW　金崎　夢生
FW　マテウス　カストロ
【柏レイソル】
GK　金承奎（キム・スンギュ）
DF　川口　尚紀
DF　大南　拓磨
DF　高橋　祐治
DF　古賀　太陽
DF　三丸　拡
MF　戸嶋　祥郎
MF　ドッジ
MF　マテウス　サビオ
MF　小屋松　知哉
FW　細谷　真大
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