◇20日 J1第5節 名古屋―柏（豊田スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、前夜に日本代表に追加招集されたDF中谷進之介（25）が名を連ねた。鳥栖戦（豊田ス）でJ1、200試合出場を果たした副将が、勝利を置き土産に日の丸を背負う。また、ベテラン・FW金崎夢生（33）が今季初の先発となった。

中谷は、1月にも追加招集で日本代表入りし、カタールW杯アジア最終予選の中国戦、サウジアラビア戦（いずれも埼玉スタジアム）にベンチ入りしていた。今回は、けがのため離脱する浦和のDF酒井宏樹（31）に替わって招集された。

【名古屋グランパス】

GK ランゲラック

DF 宮原 和也

DF 中谷 進之介

DF チアゴ

DF 森下 龍矢

MF 仙頭 啓矢

MF 稲垣 祥

MF レオシルバ

FW 相馬 勇紀

FW 金崎 夢生

FW マテウス カストロ

【柏レイソル】

GK 金承奎（キム・スンギュ）

DF 川口 尚紀

DF 大南 拓磨

DF 高橋 祐治

DF 古賀 太陽

DF 三丸 拡

MF 戸嶋 祥郎

MF ドッジ

MF マテウス サビオ

MF 小屋松 知哉

FW 細谷 真大