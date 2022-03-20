【グランパススタメン】日本代表追加招集の中谷進之介を起用 金崎夢生が今季初先発
2022年3月20日 12時29分
◇20日 J1第5節 名古屋―柏（豊田スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、前夜に日本代表に追加招集されたDF中谷進之介（25）が名を連ねた。鳥栖戦（豊田ス）でJ1、200試合出場を果たした副将が、勝利を置き土産に日の丸を背負う。また、ベテラン・FW金崎夢生（33）が今季初の先発となった。
中谷は、1月にも追加招集で日本代表入りし、カタールW杯アジア最終予選の中国戦、サウジアラビア戦（いずれも埼玉スタジアム）にベンチ入りしていた。今回は、けがのため離脱する浦和のDF酒井宏樹（31）に替わって招集された。
【名古屋グランパス】
GK ランゲラック
DF 宮原 和也
DF 中谷 進之介
DF チアゴ
DF 森下 龍矢
MF 仙頭 啓矢
MF 稲垣 祥
MF レオシルバ
FW 相馬 勇紀
FW 金崎 夢生
FW マテウス カストロ
DF 宮原 和也
DF 中谷 進之介
DF チアゴ
DF 森下 龍矢
MF 仙頭 啓矢
MF 稲垣 祥
MF レオシルバ
FW 相馬 勇紀
FW 金崎 夢生
FW マテウス カストロ
【柏レイソル】
GK 金承奎（キム・スンギュ）
DF 川口 尚紀
DF 大南 拓磨
DF 高橋 祐治
DF 古賀 太陽
DF 三丸 拡
MF 戸嶋 祥郎
MF ドッジ
MF マテウス サビオ
MF 小屋松 知哉
FW 細谷 真大
DF 川口 尚紀
DF 大南 拓磨
DF 高橋 祐治
DF 古賀 太陽
DF 三丸 拡
MF 戸嶋 祥郎
MF ドッジ
MF マテウス サビオ
MF 小屋松 知哉
FW 細谷 真大
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