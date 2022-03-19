◇19日 オープン戦 日本ハム―DeNA（札幌ドーム）

先発メンバーが発表された。日本ハムは新庄剛志監督（50）のアイデアにより、ポジション別のファン投票でメンバーが決まった。打順は得票数順に並び、人気ナンバーワンはオープン戦12球団トップタイの5本塁打の万波中正外野手（21）。清宮幸太郎内野手（22）、浅間大基外野手（25）と続いた。応募総数は6万4448件だった。

【DeNA】

1番・中・桑原

2番・一・知野

3番・左・佐野

4番・二・牧

5番・三・宮崎

6番・右・大田

7番・遊・大和

8番・捕・伊藤光

9番・投・大貫

【日本ハム】

1番・右・万波

2番・一・清宮

3番・中・浅間

4番・捕・清水

5番・左・今川

6番・遊・水野

7番・指・王柏融

8番・二・渡辺

9番・三・佐藤

先発投手・河野