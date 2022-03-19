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日本ハム、ファン投票によるスタメン発表！ 人気ナンバーワンはOP戦5本塁打の万波中正

2022年3月19日 13時29分

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日本ハム・万波

日本ハム・万波

◇19日　オープン戦　日本ハム―DeNA（札幌ドーム）
　先発メンバーが発表された。日本ハムは新庄剛志監督（50）のアイデアにより、ポジション別のファン投票でメンバーが決まった。打順は得票数順に並び、人気ナンバーワンはオープン戦12球団トップタイの5本塁打の万波中正外野手（21）。清宮幸太郎内野手（22）、浅間大基外野手（25）と続いた。応募総数は6万4448件だった。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・一・知野
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・右・大田
7番・遊・大和
8番・捕・伊藤光
9番・投・大貫
【日本ハム】
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・浅間
4番・捕・清水
5番・左・今川
6番・遊・水野
7番・指・王柏融
8番・二・渡辺
9番・三・佐藤
先発投手・河野

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