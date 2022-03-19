日本ハム、ファン投票によるスタメン発表！ 人気ナンバーワンはOP戦5本塁打の万波中正
2022年3月19日 13時29分
◇19日 オープン戦 日本ハム―DeNA（札幌ドーム）
先発メンバーが発表された。日本ハムは新庄剛志監督（50）のアイデアにより、ポジション別のファン投票でメンバーが決まった。打順は得票数順に並び、人気ナンバーワンはオープン戦12球団トップタイの5本塁打の万波中正外野手（21）。清宮幸太郎内野手（22）、浅間大基外野手（25）と続いた。応募総数は6万4448件だった。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・一・知野
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・右・大田
7番・遊・大和
8番・捕・伊藤光
9番・投・大貫
1番・中・桑原
2番・一・知野
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・右・大田
7番・遊・大和
8番・捕・伊藤光
9番・投・大貫
【日本ハム】
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・浅間
4番・捕・清水
5番・左・今川
6番・遊・水野
7番・指・王柏融
8番・二・渡辺
9番・三・佐藤
先発投手・河野
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・浅間
4番・捕・清水
5番・左・今川
6番・遊・水野
7番・指・王柏融
8番・二・渡辺
9番・三・佐藤
先発投手・河野
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