3月21日に日本地上波に初登場するCLASS:y(左から)ヘジュ、ボウン、チェウォン、リウォン、ソンユ、ヒョンソ、ジミン(C)phunkystudio/zephyr x

韓国で昨年11月から今年2月にかけて放送されたK-POPガールズオーディション『放課後のときめき』を勝ち抜いた7人で結成されたCLASS:yがこのほど、21日放送のテレビ東京特番『史上最大級!ガールズオーディション番組>放課後のときめき~デビューメンバー大決定スペシャル~』(前10:35~11:00)の収録に韓国からリモートで出演し、日本のメディアの取材にも応じた。

CLASS:yはウォン・ジミン(14)、キム・ソンユ(13)、ミョン・ヒョンソ(20)、ホン・ヘジュ(18)、キム・リウォン(15)、パク・ボウン(14)、ユン・チェウォン(18)からなる平均年齢16歳の7人組。今春に韓国でデビューし、6月に日本デビュー予定。リーダーはダンスの達人・ヘジュが務める。

■ジミン「世界で最高のK-POPグループになります」

――日本の地上波特番初出演はいかがでしたか?

【ジミン】初めての日本の番組出演ということでとても緊張しましたが、とても楽しかったです。『放課後のときめき』とCLASS:yを応援してくださるファンの皆さんにいい姿をお見せすることができて幸せです。MCの皆さんがとてもスムーズに進めてくださって、CLASS:yのメンバー一同、とてもリラックスして収録に臨むことができました。

――7人での本格的な活動がスタートしましたが、今後の目標や挑戦したいこと、ロールモデルを教えてください。

【ヘジュ】私のロールモデルは(『放課後のときめき』でヘジュら4年生の担任だった)チョン・ソヨン先輩です。目標は、実力、魅力、そして人柄、すべてを兼ね備えたCLASS:yになることです。個人的にはK-POPでパフォーマンス1位になりたいです。

【チェウォン】ロールモデルは(少女時代の)テヨン先輩です。歌で皆さんを感動させるような歌手になりたいです。

【リウォン】ロールモデルはIU先輩です。さまざまな表情と表現力で完成度の高いステージをお見せしたいと思います。

【ボウン】ロールモデルは(BLACKPINKの)ジェニー先輩です。ありふれたK-POPではなく、ユニークなK-POPでファンの皆さんに満足してもらえるようになりたいです。

【ジミン】私のロールモデルはBoA先輩です。CLASS:yが実力派のグローバルK-POPグループと言われるように、本当に一生懸命走っていきたいと思います。世界で最高のK-POPグループになります。

【ソンユ】BLACKPINK先輩がロールモデルです。私たちCLASS:yは、他のアーティストにはない独特な実力派パフォーマンスグループになりたいと思います。どうぞ見守ってください。

【ヒョンソ】ファンの皆さんが選んで私たちを作ってくださいました。そんなグループですので、ファンの皆さんをがっかりさせないK-POPグループになりたいと思います。ロールモデルは少女時代先輩です。

■日本で行ってみたいところは渋谷、東京タワー、ドンキ…

――日本でしてみたいことや行きたいところ、食べたいものはありますか?

【ヘジュ】日本に行ったらファンの皆さんに会いたいなと思います。また、私はダンスを専攻していた者としてダンスを愛しているので、日本のダンススタジオに行って、ダンサーの皆さんと一緒に踊ってみたいなと思います。ファンの皆さんと会える場所であればどこででも公演したいですが、いつか必ず東京ドームの舞台に立てるといいなと思います。

【チェウォン】私もファンミーティングをしてファンの皆さんに会いたいです。そして、メンバーと一緒においしいお好み焼きを食べに行きたいです。たこ焼きも食べたいです。

【リウォン】私もやっぱりファンの皆さんに会いたいというのが1つ目の願いです。そして、日本の街をメンバーと一緒に見物して、おいしいラーメンを食べに行きたいです。

【ボウン】ファンの皆さんに会って、歌を披露して、コミュニケーションを取りたいです。そして、メンバーのみんなと一緒に渋谷に行って、かわいい服を買ったり、ショッピングを楽しみたいです。

【ジミン】私もファンの皆さんに会いたいです。そしておいしいものも食べに行きたいです。メンバーたちと一緒に東京タワーに行って夜景を見てみたいです。

【ソンユ】私もファンの皆さんに直接会いたいです。そして、ドン・キホーテにも行ってみたいです。それから、かわいいぬいぐるみをたくさん買いたいです。

【ヒョンソ】私もやっぱりファンの皆さんに会いたいというのが一番の願いです。そして、私は目が大きくて鹿に似ているとよく言われるので、奈良に行って鹿に会ってみたいです。

――リーダーのヘジュさん、CLASS:yとしての目標をお聞かせください。

【ヘジュ】私たちの授業はもう、終わりました(『放課後のときめき』は終わりましたの意味)。CLASS:yはこれから、(最初の団体曲「Same Same Different」の歌詞を引用して)「Same same but different」な音楽とパフォーマンスで、次元の違うK-POPグループに成長していきたいと思います。

――ボウンさんから日本のファンへメッセージをお願いします。

【ボウン】(すべて日本語で)皆さん、CLASS:yをたくさん愛してくださーい! デビューアルバム期待してください。どうもありがとうございます!

関連キーワード エンタメ総合