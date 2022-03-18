本文へ移動

【日本ハム・スタメン】新外国人選手のアルカンタラが1番　万波は7番に入る

2022年3月18日 18時18分

このエントリーをはてなブックマークに追加
日本ハム・アルカンタラ

日本ハム・アルカンタラ

◇18日　オープン戦　日本ハム―DeNA（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（50）は新外国人のアリスメンディ・アルカンタラ内野手（30）を「1番・遊撃」でテスト。オープン戦12球団トップの5本塁打の万波中正外野手（21）は7番に置いた。
　【DeNA】
　1番・中・桑原
　2番・遊・柴田
　3番・右・楠本
　4番・二・牧
　5番・三・宮崎
　6番・左・佐野
　7番・一・知野
　8番・捕・戸柱
　9番・投・東

　【日本ハム】
　1番・遊・アルカンタラ
　2番・指・水野
　3番・中・浅間
　4番・左・松本剛
　5番・捕・宇佐見
　6番・三・ヌニエス
　7番・右・万波
　8番・一・王柏融
　9番・二・石井
　先発投手　伊藤

関連キーワード

おすすめ情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ