【日本ハム・スタメン】新外国人選手のアルカンタラが1番 万波は7番に入る
2022年3月18日 18時18分
◇18日 オープン戦 日本ハム―DeNA（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督（50）は新外国人のアリスメンディ・アルカンタラ内野手（30）を「1番・遊撃」でテスト。オープン戦12球団トップの5本塁打の万波中正外野手（21）は7番に置いた。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・遊・柴田
3番・右・楠本
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・佐野
7番・一・知野
8番・捕・戸柱
9番・投・東
2番・遊・柴田
3番・右・楠本
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・佐野
7番・一・知野
8番・捕・戸柱
9番・投・東
【日本ハム】
1番・遊・アルカンタラ
2番・指・水野
3番・中・浅間
4番・左・松本剛
5番・捕・宇佐見
6番・三・ヌニエス
7番・右・万波
8番・一・王柏融
9番・二・石井
先発投手 伊藤
2番・指・水野
3番・中・浅間
4番・左・松本剛
5番・捕・宇佐見
6番・三・ヌニエス
7番・右・万波
8番・一・王柏融
9番・二・石井
先発投手 伊藤
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