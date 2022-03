V6ラストツアー『LIVE TOUR V6 groove』通常盤ジャケット写真

昨年解散したV6のラスト全国ツアーの映像をおさめた映像作品『LIVE TOUR V6 groove』(4月13日発売)の購入者特典の詳細と新しいティザー映像が公開された。

今作の購入者特典は初回盤A、初回盤Bに11月1日のライブ直後の6人のポートレートとそれぞれソロの写真が購入者全員にプレゼント。ツアーを締めくくった直後のメンバーの誇らしい姿がおさめられた貴重な写真になっている。また通常盤にはこれまでのツアーロゴをデザインしたステッカー。こちらもV6の26年間の活動を感じることができる特典になっている。

ティザー映像は、11月1日のツアー最終日の映像から「雨」「TL」「MUSIC FOR THE PEOPLE」「TAKE ME HIGHER」「FullCircle」の5曲が公開。大人の魅力が詰まったダンス楽曲から最後まで攻め続けた最新楽曲まで26年のV6の魅力を堪能できる。

今作はライブ映像だけではなくV6のコンテンツが楽しめる仮想空間「V-Land」で配信されていた特別映像「WANDERER」や、今回のツアーのために制作されたファンへの思いを歌った「目を閉じれば」、「V-Land」のみで発表していた「鏡」の未音源化楽曲の2曲も収録される。

4月8日からは、岡田准一がグループ活動に幕を下ろすことが決まってから、メンバーを撮影した写真を集めた写真展『Guys 俺たち』の開催も決定している。

