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愛知で２７８６人が感染

2022年3月17日 15時41分 (3月17日 15時44分更新)
　愛知県は１７日、新たに２７８６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。名古屋市は９７５人だった。

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