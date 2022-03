オーストラリアの新人歌手ザ・キッド・ラロイ(18)がジャスティン・ビーバー(28)とコラボした世界的ヒット曲「ステイ」が、今度は人気漫画『東京卍リベンジャーズ』とコラボした。ラロイは17日、自身のYouTubeチャンネルで『ステイ』×『東京リベンジャーズ』スペシャル・ムービーを投稿し、東リベファンからも歓喜の声があがっている。

昨年7月にリリースされた「ステイ」は、全世界でのストリーミング再生数が20億回を突破した世界的ヒット曲。離れてしまいそうな相手に「I need you to stay(ここにいほしい)」と切実に願う想いを歌っている。

自身の作品にアニメ風イラストを使用するなど、日本のカルチャーが大好きなラロイと、『東京卍リベンジャーズ』の作者・和久井健氏がともに、「ステイ」の歌詞や疾走感あふれる曲調が『東京卍リベンジャーズ』の世界観とマッチしていると感じ、今回のコラボレーションが実現した。

原作の和久井氏は「自分の描く世界観にマッチしたカッコいい曲で、漫画の執筆中にもよく聞いてました!」と語り、このコラボムービーのために特別なイラスト2枚を描き下ろし。『ステイ』のオリジナルMVと、ジャケット写真にインスピレーションを受けたマイキーの姿を描いた。『東京卍リベンジャーズ』とアーティストコラボは初。和久井氏がアーティストへの描き下ろし提供も初となった。

この日公開された動画は、『東京リベンジャーズ』の原作シーンを使いながら、主人公・花垣武道と、ストーリーのカギを握る東京卍會総長・マイキーの絆を中心に描かれている。メインの2人のみならず、ドラケン、エマ、松野千冬、場地圭介、佐野真一郎といった名キャラクターたちも登場。それぞれが抱く「ここにいてほしい」と願う気持ちが、「ステイ」の歌詞世界とリンクする。動画の概要欄には日本語訳も掲載されていることから、より想いが伝わり、「涙止まらん」「最高すぎるコラボ」「やばすぎ!!」と歓喜の声が寄せられている。

ラロイも完成動画を見た瞬間「信じられない! 最高にかっこいい!!」と興奮し、自身の公式YouTubeチャンネルから公開することを希望した。和久井氏もこの動画について「すごくかっこよかったです! タケミチとマイキーの物語がひとまとまりになっていて、自分の漫画の熱い部分カッコいい部分をうまく引き出していただいたと思います!」とのコメントを寄せ、双方のリスペクトが伝わってくる特別なコラボレーションとなった。

「ステイ」は、全米チャート首位を7回獲得。日本でも洋楽史上最速で累計ストリーミング数1億回を超えたプラチナ作品として認定され、今月14日に発表された『日本ゴールドディスク大賞』では「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」賞を受賞。2021年度に国内で最もストリーミングされた洋楽楽曲となった。

関連キーワード 音楽