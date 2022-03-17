BTS、メンバーの“メッセージ入り”フォーチュンクッキーを受注限定販売
2022年3月17日 13時31分 (3月17日 14時05分更新)
韓国出身グローバルボーイズグループ・BTSのメンバーからのメッセージが入ったフォーチュンクッキー『FORTUNE COOKIE BY BTS』が、18日より「BTS JAPAN OFFICIAL SHOP」で受注販売される。
春らしいさわやかなデザインのオリジナル缶に、パープルのフォーチュンクッキーが入り、メンバー手描きイラストのチャームをランダムに封入。どんなメンバーメッセージが出るか、缶を開けてのお楽しみとなる。
■『FORTUNE COOKIE BY BTS』 ※ランダムチャーム付
本体価格：税込1800円
受注販売期間：2022年3月18日（金）～3月25日（金）
予約サイト：BTS JAPAN OFFICIAL SHOP
本体価格：税込1800円
受注販売期間：2022年3月18日（金）～3月25日（金）
予約サイト：BTS JAPAN OFFICIAL SHOP
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