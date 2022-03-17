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東北道で５０メートルひび割れ　宮城・白石

2022年3月17日 09時27分 (3月17日 09時59分更新)
　地震の影響でひび割れが生じた東北自動車道＝１７日午前７時、宮城県白石市（共同通信社機から）

　地震の影響でひび割れが生じた東北自動車道＝１７日午前７時、宮城県白石市（共同通信社機から）

　東日本高速道路によると、福島県沖を震源とする１６日夜の地震により、宮城県白石市の東北自動車道下り線で、約５０メートルにわたり地面のひび割れが発生した。同社は復旧に時間を要する見込みとしている。
　宮城県警高速隊によると、幅３０～５０センチ、段差約１０センチ。タイヤがひび割れにはまって車２台がパンクしたが、けが人はなかったという。

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