東日本高速道路によると、福島県沖を震源とする１６日夜の地震により、宮城県白石市の東北自動車道下り線で、約５０メートルにわたり地面のひび割れが発生した。同社は復旧に時間を要する見込みとしている。

宮城県警高速隊によると、幅３０～５０センチ、段差約１０センチ。タイヤがひび割れにはまって車２台がパンクしたが、けが人はなかったという。

