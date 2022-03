ヤマザキビスケット「ルヴァンシリーズ」新CMに出演するHey! Say! JUMP

人気グループ・Hey! Say! JUMPが、18日から放送されるヤマザキビスケットのクラッカーブランド『ルヴァンシリーズ』の新テレビCM『ルヴァンシリーズ クラッ活』に出演する。

撮影当日は、シェアハウスをイメージした特設セットで、メンバーの仲の良さが伝わる和気あいあいとした雰囲気で進行。「もっと食べたい!」というコメントもあり、本当においしく味わいながら、スムーズに撮影が終了した。

今回のCMでは個性あふれるメンバーが日常のさまざまなシーンで『ルヴァン』を楽しむ『#クラッ活』を提案。山田涼介は、小麦本来の素材の味が豊かな「ルヴァンクラシカル」をスープの上にトッピングする『砕きルヴァン』で、忙しい朝のひとコマを演じ、中島裕翔は、サクサクとした食感と香ばしさが魅力の『ルヴァンプライム』を映画鑑賞のお供に、次は何をディップしようか『迷いルヴァン』。

また、知念侑李は、新製品『ルヴァン全粒粉クラッカー』で豪快にティラミスをすくって、頑張った一日の終わりのご褒美スイーツとして、お風呂上がりに『ご褒美ルヴァン』を堪能。高木雄也と伊野尾慧は、仕事の合間のちょっとした休憩時間にクラッカーをかじる『忍びルヴァン』で、スキマ時間のスマートな小腹チャージを披露。薮宏太と有岡大貴は、デリバリーしたハンバーグやエビチリなどをクラッカーに合わせる『めしルヴァン』で、簡単おいしいランチタイムを楽しむ…といった内容になっている。

15秒バージョンは『ルヴァンシリーズ クラッ活篇 Hey! Say! 7 15秒』、『ルヴァンシリーズ クラッ活篇 Hey! Say! BEST 15秒』の2タイプが放送される。

