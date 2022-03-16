東方神起、2年ぶり来日公演決定 FCイベントツアー6都市23公演
2022年3月16日 19時38分 (3月16日 20時06分更新)
東方神起が16日、ミニアルバム『Epitaph』をリリースするとともに、来日公演『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』の開催を発表した。来日のオフライン公演は約2年4ヶ月ぶりとなる。
「より早く、より多くのBigeast（ファンクラブ名称）のみなさんに会いに行きたい」とのメンバーの想いから、ファンクラブイベントツアーの開催が決定。FCイベントとしては異例の6都市で全23公演が行われる。
日程は以下のとおり。
■東方神起ファンクラブイベント2022
『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』
5月7日（土）：千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3
5月8日（日）：千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3 ※2公演
5月17日（火）：北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ ※2公演
5月18日（水）：北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ※2公演
5月21日（土）：神奈川・ぴあアリーナ MM ※2公演
5月22日（日）：神奈川・ぴあアリーナ MM ※2公演
6月7日（火）：大阪・大阪城ホール ※2公演
6月8日（水）：大阪・大阪城ホール ※2公演
6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館 ※2公演
6月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館 ※2公演
6月25日（土）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA ※2公演
6月26日（日）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA ※2公演
『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』
5月7日（土）：千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3
5月8日（日）：千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3 ※2公演
5月17日（火）：北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ ※2公演
5月18日（水）：北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ※2公演
5月21日（土）：神奈川・ぴあアリーナ MM ※2公演
5月22日（日）：神奈川・ぴあアリーナ MM ※2公演
6月7日（火）：大阪・大阪城ホール ※2公演
6月8日（水）：大阪・大阪城ホール ※2公演
6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館 ※2公演
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