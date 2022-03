キャンプ地で投手コーチらと話し合うブルージェイズ新加入の菊池雄星 (右)=AP

ブルージェイズと3年総額3600万ドル(42億5000万円)でFA契約した菊池雄星投手(30)は15日、チーム公式ツイッターで英語でファンへのあいさつメッセージを公開した。

「Hi,my name is Yusei Kikuchi. I’m very happy to be here. Ican’t wait to get started.」。日本語の訳は「ハイ、私の名前は菊池雄星です。ここにいられて、とてもハッピーです。(新天地でのシーズンが)始まるのが待ち切れません」だ。

さらに、公式ツイッターはチーム合流初日を終えた感想を公開。「まあ、初日でしたけれども、1日だけでこのチームの素晴らしさを本当に感じました。チームメートもスタッフも本当にプロフェッショナルの集まりだというふうに感じました」とコメントし、「トロントのファンがどれだけブルージェイズを愛して熱狂的、情熱的に応援しているかというのを、すごく、2回しかビジターでは行っていないですけれど、分かりました。そんなファンの前で投げるのがすごく楽しみです」と続けた。

さらに、球団職員から「トロントでは完投したし、バッファローでも、とにかく試合を支配(dominate)していた」と振られると、菊池はうなずきながら「Not dominate(支配はしてないかな)サンキュー」と、苦笑しつつ感謝。同僚となったモントーヨからは「こいつ、全く寝てないらしいぞ。もう寝かせてやれよ」と肩をたたかれ、笑顔を返すシーンも。既に新天地に溶け込みつつある雰囲気をうかがわせた。

菊池は昨年10月にマリナーズからFAとなり、今月14日にブルージェイズとの契約を正式発表。この日は背番号16のユニホームを着て、早速ブルペンで投球練習を行った。

メジャー通算3年間で70試合に先発し、15勝24敗、防御率4・97。昨季はオールスター前の前半戦は6勝4敗、防御率3・48でメジャー自身初の球宴選出も果たしたが、後半戦は1勝5敗、防御率5・98と調子を落とした。