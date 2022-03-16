吉田麻也

日本サッカー協会は16日、2022年W杯カタール大会アジア最終予選B組第9戦のオーストラリア戦（24日・シドニー）、同最終戦のベトナム戦（29日・埼玉）に臨む日本代表メンバー27人を発表した。主将のDF吉田麻也（33）＝サンプドリア＝が復帰し、故障で戦線を離脱しているDF冨安健洋（23）＝アーセナル＝は選ばれなかった。

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◆日本代表メンバー

【GK】

川島永嗣（ストラスブール）

権田修一（清水）

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

谷晃生（湘南）

【DF】

長友佑都（FC東京）

吉田麻也（サンプドリア）

佐々木翔（広島）

酒井宏樹（浦和）

谷口彰悟（川崎）

山根視来（川崎）

植田直通（ニーム）

板倉滉（シャルケ）

中山雄太（ズヴォレ）

【MF／FW】

大迫勇也（神戸）

原口元気（ウニオン・ベルリン）

柴崎岳（レガネス）

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（ゲンク）

浅野拓磨（ボーフム）

南野拓実（リバプール）

守田英正（サンタクララ）

三笘薫（サンジロワーズ）

前田大然（セルティック）

旗手怜央（セルティック）

上田綺世（鹿島）

田中碧（デュッセルドルフ）

久保建英（マジョルカ）