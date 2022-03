Snow ManライブDVD/Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』発売が決定

人気グループ・Snow ManのライブDVD/Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』が、5月4日に発売されることが決定した。

同ツアーは、2020年1月のデビューから初となる全国ツアー&有観客ライブ。初週84.1万枚を売り上げ、「1stアルバムの初週売上」で令和最高を記録した初アルバム『Snow Mania S1』を引っさげ、昨年10月8日の横浜アリーナ公演を皮切りに、全国7都市計32公演が行われた。

『Snow Mania S1』は、リスナーを虜=Maniaにさせることを目指したお宝づくしのアルバムで、その収録曲を中心に構成された本ツアーでも、Snow Manが得意とするダンスパフォーマンスと、パワフルかつ聴かせる歌声で観客を魅了した。

初回盤には、ライブ本編に加え、各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、都市ごとに曲を変えて披露した「都市限定曲」、9人それぞれとグループの名場面を集めた「メンバー&グループ Maniaセレクション」、初の有観客ライブを迎えた9人をリハーサルからツアー最終日まで密着した「The Documentary of Mania」が収録される。

通常盤にはライブ本編のほか、Super Sexy・Infighter・ユニット曲(P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE)の「マルチアングル映像」と、メンバーが“Mania”なポイントを紹介しながらライブを振り返る「LIVEビジュアルコメンタリー(メンバーセレクト曲)」が収められ、よりSnow Manの“Mania”になれるライブ映像商品となっている。

■ライブDVD&Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』収録内容

▼初回盤LIVE本編(DVD/Blu-ray共通)

Overture

D.D.

EVOLUTION

Delicious!!!

Party! Party! Party!

Crazy F-R-E-S-H Beat

Hip bounce!!

Super Sexy

KISSIN' MY LIPS

EVERYTHING IS EVERYTHING

Sugar

P.M.G.

Snow World

Be Proud!

Grandeur

MC(1)

Secret Touch

MC(2)

君の彼氏になりたい。

HELLO HELLO

TIKI TIKI

360m

ADDICTED TO LOVE

Black Gold

Make It Hot

縁 -YUAN-

Infighter

YumYumYum ~SpicyGirl~

Cry out

GRATITUDE

-Encore-

Snow Man’s Life

ZIG ZAG LOVE

▼初回盤特典映像

・MCダイジェスト集

・都市限定曲

(Big Bang Sweet / Lock on! / ナミダの海を越えて行け / ファンターナモーレ / Acrobatic / Christmas wishes)

・メンバー&グループ Maniaセレクション

・The Documentary of Mania

▼通常盤特典映像

・マルチアングル映像(Super Sexy / P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE / Infighter)

・LIVEビジュアルコメンタリー(メンバーセレクト曲)

