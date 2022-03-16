Snow Man、初全国ツアー＆有観客ライブを映像化 5・4発売決定
2022年3月16日 12時13分 (3月16日 13時06分更新)
人気グループ・Snow ManのライブDVD／Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』が、5月4日に発売されることが決定した。
同ツアーは、2020年1月のデビューから初となる全国ツアー＆有観客ライブ。初週84.1万枚を売り上げ、「1stアルバムの初週売上」で令和最高を記録した初アルバム『Snow Mania S1』を引っさげ、昨年10月8日の横浜アリーナ公演を皮切りに、全国7都市計32公演が行われた。
『Snow Mania S1』は、リスナーを虜＝Maniaにさせることを目指したお宝づくしのアルバムで、その収録曲を中心に構成された本ツアーでも、Snow Manが得意とするダンスパフォーマンスと、パワフルかつ聴かせる歌声で観客を魅了した。
初回盤には、ライブ本編に加え、各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、都市ごとに曲を変えて披露した「都市限定曲」、9人それぞれとグループの名場面を集めた「メンバー＆グループ Maniaセレクション」、初の有観客ライブを迎えた9人をリハーサルからツアー最終日まで密着した「The Documentary of Mania」が収録される。
通常盤にはライブ本編のほか、Super Sexy・Infighter・ユニット曲（P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE）の「マルチアングル映像」と、メンバーが“Mania”なポイントを紹介しながらライブを振り返る「LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）」が収められ、よりSnow Manの“Mania”になれるライブ映像商品となっている。
■ライブDVD＆Blu-ray『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』収録内容
▼初回盤LIVE本編（DVD／Blu-ray共通）
Overture
D.D.
EVOLUTION
Delicious!!!
Party! Party! Party!
Crazy F-R-E-S-H Beat
Hip bounce!!
Super Sexy
KISSIN' MY LIPS
EVERYTHING IS EVERYTHING
Sugar
P.M.G.
Snow World
Be Proud！
Grandeur
MC（1）
Secret Touch
MC（2）
君の彼氏になりたい。
HELLO HELLO
TIKI TIKI
360m
ADDICTED TO LOVE
Black Gold
Make It Hot
縁 -YUAN-
Infighter
YumYumYum ～SpicyGirl～
Cry out
GRATITUDE
-Encore-
Snow Man’s Life
ZIG ZAG LOVE
▼初回盤LIVE本編（DVD／Blu-ray共通）
Overture
D.D.
EVOLUTION
Delicious!!!
Party! Party! Party!
Crazy F-R-E-S-H Beat
Hip bounce!!
Super Sexy
KISSIN' MY LIPS
EVERYTHING IS EVERYTHING
Sugar
P.M.G.
Snow World
Be Proud！
Grandeur
MC（1）
Secret Touch
MC（2）
君の彼氏になりたい。
HELLO HELLO
TIKI TIKI
360m
ADDICTED TO LOVE
Black Gold
Make It Hot
縁 -YUAN-
Infighter
YumYumYum ～SpicyGirl～
Cry out
GRATITUDE
-Encore-
Snow Man’s Life
ZIG ZAG LOVE
▼初回盤特典映像
・MCダイジェスト集
・都市限定曲
（Big Bang Sweet / Lock on! / ナミダの海を越えて行け / ファンターナモーレ / Acrobatic / Christmas wishes）
・メンバー＆グループ Maniaセレクション
・The Documentary of Mania
・MCダイジェスト集
・都市限定曲
（Big Bang Sweet / Lock on! / ナミダの海を越えて行け / ファンターナモーレ / Acrobatic / Christmas wishes）
・メンバー＆グループ Maniaセレクション
・The Documentary of Mania
▼通常盤特典映像
・マルチアングル映像（Super Sexy / P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE / Infighter）
・LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）
・マルチアングル映像（Super Sexy / P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE / Infighter）
・LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）
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