渡邉理佐を単独で起用した櫻坂46「五月雨よ」特別仕様盤(Sony Music Shop限定)ジャケット写真

アイドルグループ・櫻坂46の4thシングル「五月雨よ」(4月6日発売)の収録内容詳細が発表され、ユニット曲のタイトルやメンバーなどが明らかになった。あわせて、今作をもって卒業する渡邉理佐を単独で起用した特別仕様盤(Sony Music Shop限定)のジャケット写真も公開された。

最年少16歳の山崎天がセンターを務める表題曲「五月雨よ」、渡邉理佐センターの「僕のジレンマ」、森田ひかるセンターの「車間距離」のほか、通称“BACKS”と呼ばれるフォーメーション3列目メンバーによる「I’m in」、渡邉を除く櫻エイトの「断絶」、武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山崎のユニット曲「制服の人魚」、山崎がセンターを務める「恋が絶滅する日」が形態別に収録される。

初回仕様限定盤TYPE-Aの特典Blu-rayには、渡邉理佐の卒業に向けて撮り下ろされた映像『Documentary of Risa Watanabe』を収録。TYPE-B・C・Dには、1月に行われた『3rd Single BACKS LIVE!!』2日目を中心にしたライブ映像が収められる。

■櫻坂46 4thシングル「五月雨よ」収録内容

▼TYPE-A

【DISC1】

1.五月雨よ

2.僕のジレンマ

3.I'm in

4.五月雨よ -OFF VOCAL ver.-

5.僕のジレンマ -OFF VOCAL ver.-

6.I'm in -OFF VOCAL ver.-

【DISC2】

1.五月雨よ -MUSIC VIDEO-

2.Documentary of Risa Watanabe

▼TYPE-B

【DISC1】

1.五月雨よ

2.僕のジレンマ

3.断絶

4.五月雨よ -OFF VOCAL ver.-

5.僕のジレンマ -OFF VOCAL ver.-

6.断絶 -OFF VOCAL ver.-

【DISC2】

1.五月雨よ -MUSIC VIDEO-

2.Sakurazaka46 3rd Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

オープニングVTR/ソニア/BAN -Day1-/半信半疑/なぜ 恋をして来なかったんだろう?/最終の地下鉄に乗って/君と僕と洗濯物/Microscope

▼TYPE-C

【DISC1】

1.五月雨よ

2.僕のジレンマ

3.制服の人魚

4.五月雨よ -OFF VOCAL ver.-

5.僕のジレンマ -OFF VOCAL ver.-

6.制服の人魚 -OFF VOCAL ver.-

【DISC2】

1.五月雨よ -MUSIC VIDEO-

2.僕のジレンマ -MUSIC VIDEO-

3.Sakurazaka46 3rd Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

BAN/偶然の答え/思ったよりも寂しくない/美しきNervous/Dead end -Day1-/流れ弾 -Day1-

▼TYPE-D

【DISC1】

1.五月雨よ

2.僕のジレンマ

3.車間距離

4.五月雨よ -OFF VOCAL ver.-

5.僕のジレンマ -OFF VOCAL ver.-

6.車間距離 -OFF VOCAL ver.-

【DISC2】

1.五月雨よ -MUSIC VIDEO-

2.車間距離 -MUSIC VIDEO-

3.Sakurazaka46 3rd Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

インタビューVTR -Day1-/インタビューVTR -Day2-/無言の宇宙/Buddies/Nobody’s fault/Dead end/流れ弾

▼通常盤

1.五月雨よ

2.僕のジレンマ

3.恋が絶滅する日

4.五月雨よ -OFF VOCAL ver.-

5.僕のジレンマ -OFF VOCAL ver.-

6.恋が絶滅する日 -OFF VOCAL ver.-

