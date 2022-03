「ARASHI 5×20 FILM」日米同時上映イベント&スペシャルビジュアル解禁(C)2021 J Storm Inc.

人気グループ・嵐の“初”のライブフィルム『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』が、全米での公開日“ONE NIGHT ONLY AT AMC MARCH 22”にあわせ、22日に日米同時上映イベントを開催することが決定した。翌日23日にはゆかりの地・ハワイでも上映が決定。このほど、今回の日米同時イベント上映の開催を記念して、限定ポスタービジュアルも解禁、ライブの総合演出を手掛けた松本潤からのコメントが到着した。。

このイベントでは、日本国内では全国公開時の劇場200館を超える、217館もの劇場にて同時上映。国内ではうちわ・タオル・ペンライト・サイリウム・ハンドクラップ、振り付けOKの無発声応援上映の形で開催する。映画を観ながらライブ会場にいるような臨場感、一体感を楽しむことができる。(※ドルビーシネマ劇場では、無発声応援上映ではなく「通常上映」)。日本とアメリカでみんなが同じ時間を共有しつながることができる、特別なイベントとなる。

アメリカの劇場は、米最大手映画興行チェーンのAMC系列で、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ワシントン、ボストンなどの主要都市を含め120館以上のドルビーシネマでの上映を予定。すでにロサンゼルス、ニューヨークではほぼ満席になる劇場もあり、アメリカでも嵐の人気が伺える。そして、23日のハワイでの上映は現地を拠点とする主要映画チェーンのConsolidated Theatresの劇場6館で上映される。

限定ポスタービジュアルでは、次の舞台である世界へと羽ばたく嵐5人の姿を象徴し、これまでのブルーを基調としたポスターイメージから一新し、赤をメインカラーとした、この日限りの特別なデザインに。「Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ」のワンカットで、5人が会場を見据えてエネルギッシュなダンスを披露する瞬間が“走りだせ、新たな景色へ”のコピーとともに映し出されている。着用衣装はGround Y(ヨウジヤマモト)。ダンスで魅せるコーナーが映えるような軽やかな素材が使用されている。

日米同時上映イベントの決定に際し、松本は「時間と場所を越えて、また一つ夢のつづきが。。僕ら5人とファンのみんなで作り上げたこのコンサート映画を同じ日にそれぞれの場所で観てもらえるなんて、本当に幸せな事だと思います」と感激。「1999年にハワイで結成し、2014年のコンサートを経て、映画として、もう一度ハワイへ。想い出の詰まった地で、嵐の20年を詰め込んだ作品を届けられる事にとても意味を感じています。大変な状況が続く中、この映画が世界のどこかにいる誰かの、ほんの少しの彩りになってくれたら。こんなにうれしいことはありません。楽しんでいたけたら!」とコメントした。



