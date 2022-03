『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』(公開中)(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021

最新の全国映画動員ランキングトップ10(3月12日・13日、興行通信社調べ)が発表され、『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)2021』が、土日2日間で動員22万9000人、興行収入2億8100万円をあげ、2週連続で首位を獲得した。累計では動員66万人、興収8億円を突破している。

先週2位でスタートを切った『余命10年』は、土日2日間で動員17万人、興収2億2700万円をあげ、こちらも先週の順位をキープ。平日の好稼働で、累計では『映画ドラえもん』を上回る動員72万人、興収9億円を突破している。

3位には、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』が初登場。土日2日間で動員15万2000人、興収2億4700万円をあげた。初日(11日)から3日間の累計では動員23万人、興収3億7000万円を超えるスタートを切った。これまで何度も映画化されてきたDCコミックの人気キャラクター“バットマン”を新たな視点から描く、謎解きサスペンス・アクション。バットマン=ブルース・ウェインを『TENET テネット』のロバート・パティンソンが演じるほか、ゾーイ・クラヴィッツ、ジェフリー・ライト、ポール・ダノらが出演。監督は、『猿の惑星:新世紀』『猿の惑星:聖戦記』のマット・リーヴス。

ほか新作では、5位に『ウェディング・ハイ』が初登場。お笑い芸人としても活躍する鬼才・バカリズムのオリジナル脚本を、『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』の大九明子監督が実写映画化。篠原涼子が“絶対にNOと言わない”敏腕ウェディングプランナーを演じる群像コメディ。

6位に『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』が初登場。2010年に放映された平成仮面ライダーシリーズ第12作『仮面ライダーオーズ』の10年ぶりの新作。出演は渡部秀、三浦涼介、高田里穂ほか。監督は田崎竜太が務めている。

オーディション番組PRODUCE 101 JAPANから誕生したグローバルボーイズグループ・JO1のデビューからの2年間を追ったドキュメンタリー『JO1 THE MOVIE「未完成」-GO to the TOP-』は、8位にランクインした。

既存作品では、『劇場版 呪術廻戦 0』が、累計で動員907万人、興収127億円を突破。注目の歴代興収ランキングでは21位と、TOP20入り目前となっている。

■全国映画動員ランキングトップ10(3月12日・13日)

1(1→)映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021(公開週2)

2(2→)余命10年(2)

3(NEW)THE BATMAN-ザ・バットマン-(1)

4(3↓)『劇場版 呪術廻戦 0』(12)

5(NEW)ウェディング・ハイ(1)

6(NEW)仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル(1)

7(4↓)愛国女子-紅武士道(4)

8(NEW)JO1 THE MOVIE「未完成」-GO to the TOP-(1)

9(6↓)あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-(2)

10(7↓)牛首村(4)

11(8↓)コンフィデンスマンJP 英雄編(9)

