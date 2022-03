『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』(C)BIGHIT MUSIC

韓国の男性7人組グループ・BTSが10・12・13日の3日間、韓国・ソウルチャムシル総合運動場メインスタジアムで約2年半ぶりとなる韓国での対面コンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』を開催した。会場には3日間で約4万5000人が来場。1日目と3日目に行われたオンラインライブストリーミングは191ヶ国・地域で102万人が視聴し、2日目の公演はライブビューイングを通じて世界75ヶ国・地域計3711の映画館でリアルタイム上映され、約140万人が観覧。全世界の「イベントシネマ」基準で最多観客新記録を樹立した。

久しぶりに韓国・ソウルで開かれる対面公演とあり、セットリストは7人全員でパフォーマンスできる曲だけで構成。約3時間にわたって多彩なジャンルの曲を消化し、最終公演では「ON」「Black Swan」をはじめ、「DOPE」「DNA」「FAKE LOVE」「Life Goes On」「IDOL」、バンドバージョンに編曲した「Boy With Luv」「Dynamite」「Butter」など計20曲を熱唱。アンコール曲は日によって異なり、最終日は「Spring Day」「We are Bulletproof:the Eternal」をパフォーマンスした。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場の観客はクラッパー(ハリセンのような応援用小道具)と応援棒(アミボム)だけが使用可とされた。観客は歌に合わせてクラッパーを鳴らし、アミボムの光を利用した「ウェーブ」でコンサートを盛り上げた。BTSは「僕たちももう(デビュー)10年目だが、10年間一度もなく、今後の10年間もないであろうユニークな無歓声コンサート」だといい、今回のコンサートを「拍手コンサート」と命名した。

フィナーレではリーダーのRMが「3日間の奇跡のようなコンサートが終わりましたね。1ヶ月後、1年後、遠い未来でいつも皆様をお待ちしております。この公演の最後の曲も、いつものように皆さんのいらっしゃる場所で完成されるでしょう。各自の位置で思う存分、体と心で踊っていただければと思います」と呼びかけ、『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』ツアーシリーズのメインメッセージでもある「Permission to Dance」を歌唱し“次回”を約束した。

ソウル公演を終えたBTSは、4月8・9日(現地時間)と15・16日に米ラスベガスで『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LASVEGAS』を開催する。

