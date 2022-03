人気グループ・関ジャニ∞のライブDVD/Blu-ray『KANJANI’S Re:LIVE 8BEAT』が5月18日に発売されることが決定した。

47都道府県ツアーの中断から約1年9ヶ月。4年半ぶりのオリジナルアルバム『8BEAT』を引っ提げた約5年ぶりのアリーナツアーの中から、13年ぶりとなった横浜アリーナ公演を映像化する。

バンドセットへの転換ではステージが観音開きに回転し、12メートルの高さから演奏を披露。「君の歌をうたう」のモーションキャプチャーでは、アニメーションとメンバーの動きがリアルタイムで連動するかわいらしい演出も。東京オリンピックを彩った五輪アスリートも登場する「凛」のスペシャル映像、メンバーの発案で事前に恒例の「エイトコール」や楽曲ごとの合いの手を募集し、本編中にEighterの声援を流すことで一体感を生み出したりと、さまざまな演出で熱狂を巻き起こした8BEATツアーが蘇る。

完全生産限定 -Road to Re:LIVE-盤の付属DVD/Blu-rayには、ライブ本編のほか、ソロインタビューを含むドキュメント映像「KANJANI’S Re:LIVE Document」を収録。さらに、『テレビ朝日ドリームフェスティバル2021 関ジャムFES』の関ジャニ∞単独ライブ部分が盛り込まれる。リハーサル~本番~ステージ裏まで完全密着した68ページにおよぶライブドキュメントフォトブックも同梱される。

初回限定盤には、計8曲のマルチアングルをはじめ、ソロ曲集、MCダイジェスト、セキスイハイムスーパーアリーナ公演での「Cool magic city」「∞」を収録。通常盤には「凛」ミュージックビデオ(1ハーフ)、「YES」MV(1コーラス)、「YES」ソロアングル(1コーラス)が盛り込まれる。

■ライブDVD/Blu-ray『KANJANI’S Re:LIVE 8BEAT』

▼LIVE本編(DVD/Blu-ray全形態共通)

・Re:LIVE

・ズタボロ問答

・サタデーソング

・無責任ヒーロー

・T.W.L

・町中華

・YES

・ひとりにしないよ

・大阪ロマネスク

・君の歌をうたう

・キミへのキャロル

・がむしゃら行進曲

・イッツマイソウル

・RAGE

・凛

・<MC>

・友よ(アコースティックver.)

・AMBITIOUS JAPAN!(AmBitious 関西ジャニーズJr.)

・Let Me Down Easy

・浮世踊リビト

・稲妻ブルース

・ブリュレ

・赤裸々

・8beat

・NOROSHI

・象

・言ったじゃないか

・勝手に仕上がれ

・LIFE〜目の前の向こうへ〜

・キミトミタイセカイ

・関ジャニ∞ on the STAGE

・ズッコケ男道

・ココロに花

▼完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤(DVD/Blu-ray)特典映像

(1)KANJANI’S Re:LIVE Document(コンサート打合せ〜リハーサル〜全会場に密着した、彼らのRoad to Re:LIVEを辿るドキュメント)

(2)テレビ朝日ドリームフェスティバル2021関ジャムFES(コロナ禍の中での開催となった関ジャムFESの中から関ジャニ単独ライブ部分を収録)

▼初回限定盤(DVD/Blu-ray)特典映像

(1)マルチアングル(Re:LIVE/YES/君の歌をうたう/Let Me Down Easy/赤裸々/勝手に仕上がれ/キミトミタイセカイ/関ジャニ∞on the STAGE)

(2)KANJANI’S SPECIAL SOLO SONG MOVIES

(3)MCダイジェスト

(4)「Cool magic city」「無限大」@セキスイハムスーパーアリーナ

