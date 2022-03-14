東方神起のミニアルバム『Epitaph』（16日発売）のリリースを記念し、東京メトロ新宿駅「メトロプロムナード」に特大ボードが出演した。

東京メトロ新宿駅と新宿三丁目方面をつなぐ地下連絡通路にある計6面からなる全長30メートル以上ある特大ボードに加え、併設されている全20面のサイネージもジャック。東方神起一色の空間となっている。

同所では昨年12月にチャンミン、今年2月にユンホのソロミニアルバムリリースの際にも特大ボードが設置され、東方神起ファンにとって新たな名所となっている。ボードは3月20日まで掲出中。

東方神起の真骨頂が詰まった「Epitaph -for the future-」ミュージックビデオのフルバージョンは、16日午前0時に公開される。

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