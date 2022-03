『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが10日、約2年半ぶりとなる韓国での対面コンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』の初日公演を韓国・ソウルチャムシル総合運動場メインスタジアムで開催した。BTSは昨年11月末~12月はじめにかけ、米ロサンゼルスでコロナパンデミックから初の対面コンサートを行ったが、韓国では2019年10月の『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]』以来、2年半ぶりとなる。

昨年10月に始まった『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』シリーズの一環で、コンサートタイトルであり曲名でもある「Permission to Dance」に込められた真の意味を活かすため、さらにアップグレードした同公演。ステージ演出では、LEDがBTSコンサート史上最大規模となり、新しい衣装とともにさまざまな見どころを提供した。

ライブは「ON」からスタート。白と赤を貴重とした衣装で登場し、「FIRE」、「DOPE」でもダンサーとともに息のあったパフォーマンスを披露。続けて「いよいよ、ここでまたお会いできましたね!」とRMが呼びかけ、メンバーが一人ずつあいさつ。

RMは「ちょうど5ヶ月まえにここから始まりましたが、こうやって客席にARMY(ファンの呼称)がいるだけで、本当に不思議で、何もかもが変わった気がします」と思いを伝え、Vは「歴史に残るコンサートです! 当時は空っぽの客席とカメラだけを見てて…ARMYのみなさんとアイコンタクトができるなんてとてもうれしいです」と感激した様子。J-HOPEは「長く待っていた分、みんなで存分に楽しめる素敵なステージ、セトリを用意しましたので、他のことは気にしないで、存分に楽しんでください」と呼びかけ、JIMINは「まだ寒いのに屋外会場って言われて心配しましたよ。ライブ中はこの寒さをうっかり忘れられるように、僕たちが熱気をしっかり伝えて、頑張りたいと思います!」とARMYを気遣った。

SUGAは「声を出せなくて寂しいと思いますが、いちばん大事なのはこうやって一緒にいることですよね?」、JINは「オンラインでご覧頂いている皆さんも多いですが、一人ひとりの時間や空間は異なっていても、みんな同じ気持ちでこの瞬間を後悔しないように楽しく過ごしてください!」と画面にも向かってメッセージ。JUNG KOOKは「たったひとつの後悔も残さないように、全力を尽くしますので、みなさんも最後まで僕たちと踊ってください。We don't need permission to dance! Let's go!」と呼びかけ、「DNA」を披露した。

続くステージではシックなロングスーツで登場。「Blue & Grey」をしっとりと美しい歌声で歌い上げた。JINを抱えあげ、大きなスワンを作り上げるフォーメーションからスタートした「Black Swan」では、大勢のダンサーと共に、黒い羽が舞う中、幻想的な演出で魅了した。

中盤の「Life Goes On」では、これまでの演出を変更。ステージ上からファンも一緒に映る構図で写真撮影をし、会場を盛り上げた。そこからはバンドの生演奏とともに「Boy With Luv」、「Dynamite」、「Butter」とヒット曲を立て続けに披露し、会場を楽しい雰囲気に包んだ。終盤「Telepathy」、「Outro : Wings」ではトロッコで会場を周り、観客と積極的にコミュニケーションも。続く「Stay」、「So What」、「IDOL」で会場のボルテージを最高潮にし、本編を終了した。

アンコール前の「ARMY TIME」では「Mikrokosmos」に乗せてクラッパーイベントも。ハートマークに合わせて手拍子をという企画で、歓声を出せない中、会場、そしてオンラインでみているARMYが一体となれる演出もあった。

アンコールではメンバーが仲睦まじいふれあいで盛り上げ、BTSのペンライト「ARMY BOMB」を使用したウェーブも行い会場が一体に。また、9日が誕生日だったSUGAのお祝いも行った。最後にメンバー一人ひとりがメッセージを送り、RMが「本当に幸せな1日でした。すぐ駆けつけてくれたARMYのみなさんと、遠くから同じ想いを持って見てくれているARMYの皆さん、皆さん一人ひとりにきょうの最後の曲をお届けしたいと思います。この曲はいつもどおり皆さんがいてこそ完成されるものです。それぞれ自分の場所で、僕たちと一緒に踊ってください」と伝え「Permission to Dance」を披露。紫のバルーンや紙吹雪が舞う中、会場、そしてオンラインのファンも一緒になって踊り、「いつか春は来ます。本当にありがとうございました」とあいさつし、2年半ぶりの韓国公演の初日の幕をとじた。

■『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』初日セットリスト

01.ON

02.FIRE

03.DOPE

04.DNA

05.Blue & Grey

06.Black Swan

07.血、汗、涙

08.FAKE LOVE

09.Life Goes On

10.Boy With Luv

11.Dynamite

12.Butter

13.Telepathy

14.Outro:Wings

15.Stay

16.So What

17.IDOL

【アンコール】

EN1.HOME

EN2.Airplane pt.2

EN3.Silver Spoon

EN4.Dis-ease

EN5.Permission to Dance

関連キーワード 音楽