韓国の7人組グループ・BTSが10日、約2年半ぶりとなる韓国での対面コンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』の初日公演を韓国・ソウルチャムシル総合運動場メインスタジアムで開催した。BTSは昨年11月末~12月はじめにかけ、米ロサンゼルスでコロナパンデミックから初の対面コンサートを行ったが、韓国では2019年10月の『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]』以来、2年半ぶりとなる。

昨年10月に始まった『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』シリーズの一環で、コンサートタイトルであり曲名でもある「Permission to Dance」に込められた真の意味を活かすため、さらにアップグレードした同公演。ステージ演出では、LEDがBTSコンサート史上最大規模となり、新しい衣装とともにさまざまな見どころを提供した。

【J-HOPE】

皆さん、お元気でしたか? 元気でしたら1回拍手! じゃないと2回! 元気でしたね! 全員、お元気でいいですね、よかった! 元気ならうれしいですよ。僕は、それほど元気ではありませんでした。正直に…実は2年半の間、いつコロナが収まるかわからなくて。皆さんが恋しくてずっと待っていました。なので、そんなに元気にはいられなかったということです。

きょう皆さんに会えて、すごくうれしかったんです。2年半の間、ARMYの皆さんにお知らせを伝えて、なにかしようと、オンラインもいろいろやったし、観客のないライブもしたんですけど、それが本当に大変でした。ライブは皆さんがいないと意味がないと思いました。きょう、来てくださって本当にありがとうございました。僕もスッキリしました、本当に会いたかったし、恋しくて。皆さんにエネルギーをもらって頑張ります。

【V】

ARMYがオンラインでも見てくれて、会場にも来てくれています。2年半ぶりのコンサートですが、たくさんの期待をして遊びたいと思ったんですがどうでしたか? ARMYの声のかわりに拍手だけ聞いたんですが、今度こそ声を聞きたいです! 残りの日も、いい思い出を作りましょう。

【JUNG KOOK】

話したいことはたくさんあるよ! 本当に久しぶりで体感的には2、3年ぶりみたいだけど。実はエンディングコメントをどうしようかなーって2週間前から悩みました。それで寝る前にエンディングコメントを練習してて、校長先生のようにかっこよく話したくて(笑)。一人で笑ったりしていたんですが、僕は話が上手じゃないんで、このままにします。きょう本当に幸せです。皆さんのおかげです。寒いから風邪おきをつけてー! これからも幸せな日をつくってきましょう。

【SUGA】

2年半ぶりのコンサートができたんですが、「Telepathy」で書いたことを覚えてます。再開したときに、必ずメインスタジアムで一緒に遊びたいと思っていたんです。楽しかったですか? 本当に? もっといい日がくると思います。本当に今日楽しい時間にしてくれて、オンラインでも見てくれて、愛してるよー!

【JIMIN】

みなさんお久しぶりです。これまで、僕らも皆さんもお互い会いたくて、本当に寂しかったですね。リハのとき、なんか不思議で…本当に家に帰ってきたような気持ちです。皆さんの力を頂いて、今まで大変な心が消えました。今日本当に幸せです。みなさんもそうですよね? ほんとに久しぶりに友だちに合う感じ? 僕もそんな感じでした! 終わったらお酒も飲みたいですね(笑)。ありがとうございました。

【JIN】

コンサートの準備をずっと前からしていました。LAでもミーティングをしたんですが、会社でも数回して、キューシート(進行)を変えるべきか色々悩んだんですが、韓国の皆さんにお見せできなかったので、それで今回このステージになったんです。…気にいってもらえましたか? 寒い中、心配していたんですが、厚着をしてきてね。皆さん来てくれてありがとうございました。

【RM】

もう非対面のライブの時代も終わりですね! (パンデミック前の)当時は本当に知らなかったです。人に会って交流するのが、当然だと思っていたんです。…覚悟したんですけど、もちろん寂しいですけど、僕たちも本当に魂を込めて練習したので、皆さんも限られている状況でやるのも悲しいけど、本当にくやしい気持ちでいっぱいですが、それでもちゃんと頑張ってみようと! オンラインだけよりは増したと思いました。本当にありがとうございます!

ここが僕の真のHOMEですね! 皆さんにあえて本当にうれしいです! あとで今を振り返ってみたら、本当に懐かしいと思います。いい思い出になるし、歴史に残るライブだと思います。最高のライブを楽しんでくれてありがとう。本当にありがとうございました。

皆さん一人ひとりに今日の最後の曲をお届けしたいと思います。最後まで疲れずに「僕たちがまた会えるその日まで、待ちくたびれることなく走ります! ここメインスタジアムでみなさんのことをずっと待っている」と言っていたあの約束を守ることができて、本当に幸せな1日でした。すぐ駆けつけてくれたARMYの皆さんと、遠くから同じ想いを持って見てくれているARMYの皆さん、皆さん一人ひとりにきょうの最後の曲をお届けしたいと思います。この曲はいつもどおり皆さんがいてこそ完成されるものです。それぞれ自分の場所で、僕たちも一緒に踊ってください。以上BTSでした。

