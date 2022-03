内田恭子 (C)ORICON NewS inc.

フリーアナウンサーの内田恭子(45)が12日、自身のインスタグラムを更新。長男(11)との比較親子ショットを披露した。

内田は「OMG!! 長男にもうじき背を抜かされる!! My older son is growing too fast!!」と、長男と“背くらべ”をする写真をアップ。身長163cmの内田と、ほんの少し小さい長男の様子がとらえられており、ハッシュタグでは「#嬉しいようで #少しさみしい #あのおチビちゃんは #どこへ行った」と複雑な親心をつづっている。

この投稿に「えええ!!!また年末からググッと成長してる」との反応が寄せられると、内田は「してる。ニョキニョキ伸びてる!!」と返信。ほかにも「旦那さんかと思った----イメージ的にまだおちびちゃんかと思ってました」「世の母親達は皆同じ事思ってるんだろうね!」などの声が寄せられている。

内田は、2006年7月に一般会社員と結婚。10年4月に第1子男児を、13年1月に第2子男児を出産した。

