日本レコード協会が14日、『第36回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。昨年1年間でCD、音楽ビデオ、有料音楽配信などの売上金額が最も多かったアジアのアーティストに贈られる「ベスト・エイジアン・アーティスト」は、韓国の男性7人組グループ・BTSが4年連続4回目の受賞。同賞の最多受賞回数を更新した。また、トータルでは海外アーティスト初となる10冠に輝いた。

BTSは「4年連続で『ベスト・エイジアン・アーティスト』賞をいただくことになりました。このような大変光栄な賞を受け取ることができたのは、いつもたくさんの愛情を送ってくださるARMY(ファン)の皆さんのおかげだと心から感謝しています。これからも僕たちは良い音楽で皆さまの心にあたたかい気持ちを贈っていけるよう、より一層頑張ります」とファンにメッセージ。「そして、いつも僕たちを支えてくださるパン・シヒョクPDをはじめBIGHIT MUSICとHYBEのスタッフの方々にも感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます」とスタッフにも感謝を伝えた。

BTSは、ベストアルバム『BTS, THE BEST』が「アルバム・オブ・ザ・イヤー」(アジア)、「ベスト3アルバム」(アジア)、ライブ映像作品『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』が「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」(アジア)を受賞。

さらに、「Butter」が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」(アジア)、「ベスト5ソング・バイ・ダウンロード」、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」(アジア)、「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」の4冠。「Permission to Dance」も「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」を受賞し、計10冠に輝いた。

■『第36回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品

▽アーティスト・オブ・ザ・イヤー

【邦楽】Snow Man(初)

【洋楽】ザ・ビートルズ(4年ぶり7回目)

▽ベスト・エイジアン・アーティスト

【アジア】BTS

▽ベスト・演歌/歌謡曲・アーティスト

氷川きよし

▽ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー

【邦楽】優里

【洋楽】オリヴィア・ロドリゴ

【アジア】ENHYPEN

▽アルバム・オブ・ザ・イヤー

【邦楽】『Snow Mania S1』(Snow Man)

【洋楽】『ヴォヤージ』(アバ)

【アジア】『BTS, THE BEST』(BTS)

▽シングル・オブ・ザ・イヤー

「Grandeur」(Snow Man)

▽ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー

【邦楽】『アラフェス2020 at 国立競技場』(嵐)

【洋楽】『レディ・イン・ザ・バルコニー:ロックダウン・セッションズ』(エリック・クラプトン)

【アジア】『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』(BTS)

▽ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード

【邦楽】「怪物」(YOASOBI)

【洋楽】「My Universe」(Coldplay X BTS)

【アジア】「Butter」(BTS)

▽ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング

【邦楽】「怪物」(YOASOBI)

【洋楽】「Stay」(The Kid LAROI & Justin Bieber)

【アジア】「Butter」(BTS)

▽特別賞

Aimer

YOASOBI

■日本ゴールドディスク大賞

一般社団法人 日本レコード協会が1987年に制定し、以降毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストおよび作品を顕彰するもの。選考基準は「CD、音楽ビデオ等の正味売上実績(総出荷数から返品数を差し引いたもの)と音楽配信の売上実績」。『第36 回 日本ゴールドディスク大賞』は2021年1月1日~12月31日の売上実績に基づき各賞を授与した。

