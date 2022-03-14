日本レコード協会が14日、『第36回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。昨年1年間でストリーミング再生回数が最も多かった作品に贈られる「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」邦楽部門は、YOASOBI「怪物」が受賞した。

「怪物」はこのほかにも「ベスト５ソング・バイ・ストリーミング」や、対象期間中に最も有料ダウンロード数が多かった作品（シングルトラック）に授与される「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」（邦楽）、「ベスト５ソング・バイ・ダウンロード」も受賞し、計４冠に輝いた。

Ayase（コンポーザー）とikura（ボーカル）からなるYOASOBIは「このような名誉ある賞をいただくことができて、とてもうれしく思っております。たくさんの方が聴いてくださったことの積み重ねでつないでいただいた結果だと思うので、身が引き締まる思いです」とコメント。「『怪物』は、ボーカルとしても多くのチャレンジをした楽曲なので、とてもうれしいです。原作小説を書き下ろしてくださった、板垣巴留先生にも感謝申し上げます」と喜びの声を寄せた。

なお、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」洋楽部門はザ・キッド・ラロイ＆ジャスティン・ビーバーの「Stay」、アジア部門はBTS「Butter」が受賞。YOASOBIはアーティストとしても特別賞を受賞した。

■『第36回日本ゴールドディスク大賞』デジタル部門受賞作品

▽ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング

【邦楽】「怪物」（YOASOBI）

【洋楽】「Stay」（The Kid LAROI ＆ Justin Bieber）

【アジア】「Butter」（BTS）

▽ベスト5ソング・バイ・ストリーミング（50音順）

「勿忘」（Awesome City Club）

「Cry Baby」（Official髭男dism）

「Permission to Dance」（BTS）

「Butter」（BTS）

「怪物」（YOASOBI）

▽ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード

【邦楽】「怪物」（YOASOBI）

【洋楽】「My Universe」（Coldplay X BTS）

【アジア】「Butter」（BTS）

▽ベスト5ソング・バイ・ダウンロード（50音順）

「One Last Kiss」（宇多田ヒカル）

「Cry Baby」（Official髭男dism）

「Butter」（BTS）

「怪物」（YOASOBI）

「Pale Blue」（米津玄師）

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