中堅の守備位置でシートノックを受けるブライト

◇13日 オープン戦 中日―オリックス（京セラドーム大阪）

スターティングメンバーが発表され、中日は1軍合流したドラフト1位ルーキーのブライト健太外野手（22）＝上武大＝が「1番・中堅」。同6位の福元悠真外野手（22）が「9番・DH」で起用された。今年の実戦すべてで中堅を守っていた大島洋平外野手（36）が左翼に入る。

先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（27）。6日のヤクルト戦（バンテリン）では、5イニングを1安打無失点。好投を続け、万全の仕上がりを披露したい。

【中日】

1番・中・ブライト

2番・右・岡林

3番・左・大島

4番・一・ビシエド

5番・二・高橋周

6番・捕・木下

7番・三・石川昂

8番・遊・京田

9番・指・福元

投手・柳

【オリックス】

1番・左・福田

2番・右・渡部

3番・遊・紅林

4番・指・吉田正

5番・一・杉本

6番・三・宗

7番・二・安達

8番・中・後藤

9番・捕・伏見

投手・山崎颯