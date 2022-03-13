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【中日スタメン】ブライトが合流即「1番・中堅」福元も「9番・DH」、大島が左翼に 先発は柳

2022年3月13日 13時42分

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中堅の守備位置でシートノックを受けるブライト

中堅の守備位置でシートノックを受けるブライト

◇13日　オープン戦　中日―オリックス（京セラドーム大阪）
　スターティングメンバーが発表され、中日は1軍合流したドラフト1位ルーキーのブライト健太外野手（22）＝上武大＝が「1番・中堅」。同6位の福元悠真外野手（22）が「9番・DH」で起用された。今年の実戦すべてで中堅を守っていた大島洋平外野手（36）が左翼に入る。
　先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（27）。6日のヤクルト戦（バンテリン）では、5イニングを1安打無失点。好投を続け、万全の仕上がりを披露したい。
【中日】
1番・中・ブライト
2番・右・岡林
3番・左・大島
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・指・福元
投手・柳
【オリックス】
1番・左・福田
2番・右・渡部
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・一・杉本
6番・三・宗
7番・二・安達
8番・中・後藤
9番・捕・伏見
投手・山崎颯

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