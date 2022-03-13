【中日スタメン】ブライトが合流即「1番・中堅」福元も「9番・DH」、大島が左翼に 先発は柳
2022年3月13日 13時42分
◇13日 オープン戦 中日―オリックス（京セラドーム大阪）
スターティングメンバーが発表され、中日は1軍合流したドラフト1位ルーキーのブライト健太外野手（22）＝上武大＝が「1番・中堅」。同6位の福元悠真外野手（22）が「9番・DH」で起用された。今年の実戦すべてで中堅を守っていた大島洋平外野手（36）が左翼に入る。
先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（27）。6日のヤクルト戦（バンテリン）では、5イニングを1安打無失点。好投を続け、万全の仕上がりを披露したい。
【中日】
1番・中・ブライト
2番・右・岡林
3番・左・大島
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・指・福元
投手・柳
2番・右・岡林
3番・左・大島
4番・一・ビシエド
5番・二・高橋周
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・指・福元
投手・柳
【オリックス】
1番・左・福田
2番・右・渡部
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・一・杉本
6番・三・宗
7番・二・安達
8番・中・後藤
9番・捕・伏見
投手・山崎颯
2番・右・渡部
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・一・杉本
6番・三・宗
7番・二・安達
8番・中・後藤
9番・捕・伏見
投手・山崎颯
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