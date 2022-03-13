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東海伝統工芸展　入賞・入選作決まる　最高賞に愛知県瀬戸市の矢作さん

2022年3月13日 05時00分 (3月13日 05時00分更新)
応募作を評価する審査委員ら＝多治見市虎渓山町のとうしん学びの丘エールで

応募作を評価する審査委員ら＝多治見市虎渓山町のとうしん学びの丘エールで

　第五十三回東海伝統工芸展（中日新聞社など主催）の審査が十二日、多治見市虎渓山町のとうしん学びの丘エールであり、矢作薫さん（５９）＝愛知県瀬戸市＝の陶芸「格子文鉢」が、最高賞の日本工芸会賞に選ばれた。
　岐阜、愛知、三重、静岡県の作家を対象にした公募展。陶芸や染織、人形など五部門に百七十八点が集まり、入賞十四点、入選百十九点を選んだ。
　矢作さんの作品は、直径約四十センチの磁器製の鉢。色の異なる正方形の土を組み合わせて淡い色彩の格子模様を施し、古布にも似た風合いや新緑の晴れやかさを表現した。
日本工芸会賞に選ばれた矢作さんの「格子文鉢」

日本工芸会賞に選ばれた矢作さんの「格子文鉢」

矢作さんは受賞の知らせに「身に余る光栄で驚いている。今後の自信につながる」と話した。
　審査委員の一人で岐阜県現代陶芸美術館館長の石崎泰之さん（６１）は「内側の明るい色づかいや外側の線状の模様、全体の造形に軽やかさが表現されている」と評価した。入賞・入選作品は四月十九～二十四日、名古屋市の愛知県美術館で展示する。（真子弘之助）
　 ◇その他の入賞者の皆さん　東海伝統工芸展賞　神谷あかね（愛知県）▽愛知県知事賞　宮下陽（愛知県）▽岐阜県知事賞　遠山尚子（岐阜県）▽愛知県教委賞　鵜飼敏伸（愛知県）▽岐阜県教委賞...

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