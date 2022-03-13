東海伝統工芸展 入賞・入選作決まる 最高賞に愛知県瀬戸市の矢作さん
2022年3月13日 05時00分 (3月13日 05時00分更新)
岐阜、愛知、三重、静岡県の作家を対象にした公募展。陶芸や染織、人形など五部門に百七十八点が集まり、入賞十四点、入選百十九点を選んだ。
矢作さんの作品は、直径約四十センチの磁器製の鉢。色の異なる正方形の土を組み合わせて淡い色彩の格子模様を施し、古布にも似た風合いや新緑の晴れやかさを表現した。
審査委員の一人で岐阜県現代陶芸美術館館長の石崎泰之さん（６１）は「内側の明るい色づかいや外側の線状の模様、全体の造形に軽やかさが表現されている」と評価した。入賞・入選作品は四月十九～二十四日、名古屋市の愛知県美術館で展示する。（真子弘之助）
◇その他の入賞者の皆さん 東海伝統工芸展賞 神谷あかね（愛知県）▽愛知県知事賞 宮下陽（愛知県）▽岐阜県知事賞 遠山尚子（岐阜県）▽愛知県教委賞 鵜飼敏伸（愛知県）▽岐阜県教委賞...
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