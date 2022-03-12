「サッポロ一番」愛する声優予想クイズ話題 「後ろ姿でわかった！」「江口拓也さんですかね」
2022年3月12日 14時15分 (3月12日 16時05分更新)
サッポロ一番の公式ツイッターが11日に更新され、投稿された人気声優の後ろ姿の写真が話題となっている。
ツイッターでは「【3月のひとてま荘番外編】はサッポロ一番 を愛する人気声優のあの人が登場」と後ろ姿の人物が写った写真を投稿し、「春の気配を感じる季節 一体誰がどんなサッポロ一番を楽しむのか みなさんの予想を教えてください」と呼びかけた。
具体的なヒントはないが、特徴的な髪色などでファンからは「こんなに後ろ姿でわかる人見た事ないw江口拓也さんですね!?」「えー！江口拓也さんでしょ」「後ろ姿でわかった！！！ 江口さんだ！」「サッポロ一番を愛する声優さんは江口拓也さんしかいない！」などの声が。
これに江口拓也も自身のツイッターを更新し、「誰だ？」とつぶやくと、これに札幌市出身の声優・神尾晋一郎が「サッポロなんで私ですかね？」と反応していた。
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