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「サッポロ一番」愛する声優予想クイズ話題　「後ろ姿でわかった！」「江口拓也さんですかね」

2022年3月12日 14時15分 (3月12日 16時05分更新)
江口拓也（C）ORICON NewS inc.　撮影写真・上野留加

江口拓也（C）ORICON NewS inc.　撮影写真・上野留加

　サッポロ一番の公式ツイッターが11日に更新され、投稿された人気声優の後ろ姿の写真が話題となっている。
【写真】江口拓也？この後ろ姿は誰だ？派手な髪色が特徴…「サッポロ一番」愛する声優の後ろ姿
　ツイッターでは「【3月のひとてま荘番外編】はサッポロ一番 を愛する人気声優のあの人が登場」と後ろ姿の人物が写った写真を投稿し、「春の気配を感じる季節　一体誰がどんなサッポロ一番を楽しむのか　みなさんの予想を教えてください」と呼びかけた。
　具体的なヒントはないが、特徴的な髪色などでファンからは「こんなに後ろ姿でわかる人見た事ないw江口拓也さんですね!?」「えー！江口拓也さんでしょ」「後ろ姿でわかった！！！　江口さんだ！」「サッポロ一番を愛する声優さんは江口拓也さんしかいない！」などの声が。
　これに江口拓也も自身のツイッターを更新し、「誰だ？」とつぶやくと、これに札幌市出身の声優・神尾晋一郎が「サッポロなんで私ですかね？」と反応していた。
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