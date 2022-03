男性11人組グループ・JO1が12日、東京都内で映画「JO1 THE MOVIE『未完成』ーGo to the TOPー」(稲垣哲朗監督)の公開記念舞台あいさつに登壇した。

JO1は2020年3月4日に、シングル「PROTOSTAR」をリリースしデビュー。今作は、デビューしてからの2年間に密着したドキュメンタリーだ。

映画は前日の11日から公開が始まり、反響を聞かれた白岩瑠姫(24)は「スタッフの方に聞くとSNSで『感動した』『懐かしい』という声があり、僕らも見た時にすごく感動したし、こういう思い出があったなというのもある。こうして映画ができることがすごくうれしいし、皆さんが感動してくれたという声が多くてうれしい」と喜んだ。

金城碧海(21)は、JAM(JO1のファン)がJO1を知らない人と一緒に今作を見に行った話を紹介。「その人が見て、JO1はこういうメンバーでこういうストーリーがあったんだというのを知ったというのを聞いてすごくうれしい。やはり愛されているなと思う」と話した。

舞台あいさつは全国の101カ所の劇場で生中継され、約4万人が視聴。最後に“未完成”のJO1がトップを目指すという願いを込め、メンバーは「Go to the TOP JO1」の掛け声で観客、視聴者とともにポーズを決めた。