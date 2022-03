人気スマートフォン向けゲーム『ポケモンGO』などを提供するNiantic社は11日、ロシアとベラルーシでのゲームの提供を中止したことを発表した。

公式ツイッター(日本公式)では「Nianticは、他の国際社会の皆さんとともに、現在のウクライナにおける状況の迅速な解決と平和を願います」とし、「Nianticは、ロシアとベラルーシでのゲームの提供を中止しました。すでにインストールされているゲームも、数日中に停止されます」と報告した。

以下、公式(英文)原文。

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic’s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly.

