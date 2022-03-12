Red Velvet、全曲日本オリジナルアルバム『Bloom』4・6発売 日本公式ツイッター開設
2022年3月12日 12時42分 (3月12日 14時06分更新)
韓国の女性5人組グループ・Red Velvet（レッドベルベット）の日本1stフルアルバム『Bloom』が、4月6日に発売されることが決定した。あわせて、日本公式ツイッターアカウントが開設された。
本作は、自身初となる全曲日本オリジナル楽曲で構成されるフルアルバム。全11曲のうち、リード曲「WILDSIDE」を含む5曲の新曲も収められる。
初回生産限定盤の付属DVD／Blu-rayには2019年に東京と大阪で開催されたプレミアムイベント『Red Velvet ReVeluv-Baby Party 2019』のダイジェスト映像を初収録。また、これまでの日本活動や『a-nation』でのライブ映像、さらには今回のアルバムのために撮り下ろしたジャケット撮影のメイキング映像なども盛り込まれる。
今回初となるメンバー別デザインのジャケットは、5人それぞれの個性あふれるビジュアルで彩られた特別なデザインとなっている。
Red Velvetは、BoA、東方神起、SUPER JUNIOUR、少女時代、EXOなどを輩出したSM エンターテインメント所属で、アイリーン、スルギ、ウェンディ、ジョイ、イェリからなる5人組。2014年8月に韓国デビューし、2018年3月、日本で初となる単独コンサート『Red Velvet 1st Concert "Red Room" in JAPAN』を開催し、2日間で2万人を動員。同年7月、日本1st ミニアルバム『#Cookie Jar』で日本デビューした。
■Red Velvet Japan 1st Full Album『Bloom』収録内容
▼CD
01. Marionette
02. WILDSIDE
03. SAPPY
04. Jackpot
05. #Cookie Jar
06. Snap Snap
07. Sayonara
08. Aitai-tai
09. Swimming Pool
10. ‘Cause it’s you
11. Color of Love
▼CD
01. Marionette
02. WILDSIDE
03. SAPPY
04. Jackpot
05. #Cookie Jar
06. Snap Snap
07. Sayonara
08. Aitai-tai
09. Swimming Pool
10. ‘Cause it’s you
11. Color of Love
▼DVD／Blu-ray収録内容（収録時間：約81分）
・Red Velvet “ReVeluv-Baby Party 2019” Digest
・Red Velvet Making of Japan
・a-nation Best Selection
・“Bloom” Jacket Making Clip
・Red Velvet “ReVeluv-Baby Party 2019” Digest
・Red Velvet Making of Japan
・a-nation Best Selection
・“Bloom” Jacket Making Clip
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